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Avustralyalı Bakan istifa etti

Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, görevinden istifa etti. Bishop milletvekili olarak parlamentodaki görevine devam edecek.

26 Ağustos 2018 Pazar 09:09
Avustralyalı Bakan istifa etti

Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, görevinden istifa ettiğini, milletvekili olarak parlamentodaki görevine devam edeceğini açıkladı.

Bishop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dışişleri bakanlığı görevinden istifa ettiğini Başbakan Scott Morrison'a ilettiğini duyurdu.

Parlamentodaki görevine kabinenin dışında seçim bölgesi Batı Avustralya'nın güçlü sesi olarak devam edeceğini belirten Bishop, gelecek yılki seçimlerde adaylığı konusunda ise "Henüz bir karar vermedim." ifadesini kullandı.

Avustralya'da 2013 yılından bu yana dışişleri bakanı olarak görev yapan 62 yaşındaki Bishop, aynı zamanda başbakan yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Parlamentoya 1998 yılında Batı Avustralya'nın Curtin seçim bölgesinden giren Bishop, Yaşlılar Bakanı, Kadınlar Bakanı, Eğitim ve Çalışma Bakanlığı görevlerinde bulundu.

Avustralya'daki Liberal Parti-Ulusal Parti koalisyon hükümetinde göçmen alımı, enerji politikalarının yanı sıra ara seçimlerdeki başarısızlıklar yüzünden çıkan parti içi karışıklık, Başbakan Malcolm Turnbull'un görevden ayrılmasına neden olmuştu.

Liberal Parti'deki liderlik oylaması sonucu eski İçişleri Bakanı Peter Dutton’a karşı girdiği yarışı 45-40 kazanan Hazine Bakanı Scott Morrison, Avustralya’nın 30. Başbakanı seçilmişti.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 09:09
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