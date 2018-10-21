Avustralya'dan Suudi Arabistan'a Kaşıkçı mesajı: O ülkelerle beraberiz
Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürmesini kınayan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülkelerinin Kaşıkçı cinayetini kınayan ve öldürülme olayını reddeden tüm ülkelerle birlikte hareket edeceğini söyledi.21 Ekim 2018 Pazar 13:43
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini kınadı.
Morrison, hükümetin, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde yapılacak "Geleceğe Yatırım Girişimi" konferansına katılmama kararı aldığını hatırlattı.
Avustralya'nın Kaşıkçı cinayetini kınayan ve öldürülme olayını reddeden tüm ülkelerle birlikte hareket edeceğini belirten Morrison, "‘Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini kınıyoruz. Suudi hükümetinin bu konudaki soruşturmayla ilgili olarak Türk makamlarıyla tam iş birliği yapmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.
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