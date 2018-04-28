Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Avustralya'dan Kuzey Kore gemilerini izleme kararı

Avustralya, yasaklanmış malların aktarmasından şüphelenilen Kuzey Kore gemilerini izlemek üzere bir askeri devriye uçağı gönderecek.

28 Nisan 2018 Cumartesi 08:58
Avustralya'dan Kuzey Kore gemilerini izleme kararı

Avustralya Savunma Bakanı Marise Payne,  Birleşmiş Milletler yaptırımlarına aykırı olarak yasaklanmış malların aktarmasından şüphelenilen Kuzey Kore gemilerini izlemek üzere bir askeri devriye uçağı göndereceklerini açıkladı.

Payne, basına yaptığı açıklamada "Avustralya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasına katkıda bulunmak için Japonya'ya bir P-8A Poseidon deniz devriye uçağı gönderecek." dedi.

Açıklama, tarihi Kuzey Kore ve Güney Kore zirvesinin ardından geldi. 

Bununla birlikte, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşme planları yapan ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin somut adımlarını görene kadar Pyongyang'a baskı yapılmaya devam edileceğini açıkladı.

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ve Dışişleri Bakanı Julie Bishop da Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılana kadar Kuzey Kore'ye baskı yapılmasının gerekli olduğunu söylemişti.

Kaynak: Reuters

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 08:58
  1. Cumhurbaşkanı
  2. Japonya
  3. Japon
  4. Avustralya
  5. Birleşmiş Milletler
  6. Güney Kore

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu fotoğrafı Erdoğan paylaştı! Dikkat çeken not
    1. Bu fotoğrafı Erdoğan paylaştı! Dikkat..
    2. Boşa bu kadar yorulmamış! Saadet'te..
    3. "Bülent Arınç beni ters köşeye yatırdı"
    4. Et yemeyenler daha uzun yaşıyor
    5. Ölümlü kazaya karışan aracı çekiciyle..
    6. Türklerin bilinen ilk görüntüsü!
    7. Emniyetin fotoğrafını çeken Suriyeli..
    8. 200 bin öğrencinin okulu değişecek
    9. 3. Havalimanı'nda sürpriz ayrılık!..
    10. Eyüp Sultan'da asayiş uygulaması
    11. Skandal sözler: Seçimlerde sayın..
    12. Trump tehdit etti! Hele bir destek..
    13. AGİT'ten Kore Yarımadası'ndaki tarihi..
    14. Avustralya'dan Kuzey Kore gemilerini..
    15. İşte halsizliğe iyi gelen besinler
    16. Hırsız, baldız ve erkek arkadaşı çıktı!
    17. Saadet Partisi'nin adayı kim olacak!..
    18. Akşener'in derin planı! Kılıçdaroğlu...
    19. Muhammed bin Selman'ın modernlik..
    20. Amerika savaş uçaklarından tehlikeli..
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    'Nakiti tükettim Enes, yardım et!'
    'Nakiti tükettim Enes, yardım et!'
    Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!
    Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!
    Başbakan'dan Karamollaoğlu'nun "devleti bize teslim edin" sözlerine cevap
    Başbakan'dan Karamollaoğlu'nun "devleti bize teslim edin" sözlerine cevap

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Abdullah Gül: Yarın açıklayacağım
    Abdullah Gül: Yarın açıklayacağım
    Vatandaş cami çıkışında Abdullah Gül'e böyle bağırdı!
    Vatandaş cami çıkışında Abdullah Gül'e böyle bağırdı!