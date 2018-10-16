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Avustralya'dan 'Kudüs' açıklaması

Morrison'un kutsal kenti İsrail'in başkenti olarak tanıma ve büyükelçiliği taşıma sinyali vermesi, muhalefeti ayağa kaldırdı.

16 Ekim 2018 Salı 11:07
Avustralya'dan 'Kudüs' açıklaması

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Kudüs’ü  İsrail’in başkenti olarak tanıma ve Avustralya Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma  konusunda ‘‘kendisinin ve hükümetinin açık’’ görüşlü olduğunu söyledi. 

Eski Başbakan Malcolm Turnbull’un istifasının ardından Sydney’in  Wentworth bölgesindeki ara seçimde partisinden aday olan eski Tel Aviv  Büyükelçisi Dave Sharma ile görüşen Başbakan Morrison, Kudüs’ün İsrail’in  başkenti olarak tanınması ve Avustralya Büyükelçiliğinin Tel Aviv’den Kudüs’e  taşınması konusunda açıklamalarda bulundu.

Bu konuda kabine üyelerini bilgilendireceğini ve gelecek aylarda dünya  liderleriyle yapacağı görüşmelerden sonra karar vereceğini dile getiren Başbakan  Morrison, ‘‘Sürekli aynı şeyi yaparak farklı sonuç almayı bekleyemezsiniz. Bu  konuda Avustralya’nın açık görüşlü olması gerekiyor. Ben açık görüşlüyüm ve  hükümetimiz de bu konuda açık görüşlü.’’ ifadelerini kullandı.

Morrison, ülkesinin iki devletli çözümden yana olduğunu kaydetti.

Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımakla elçiliği bu kente  taşımanın iki farklı konu olduğunu belirten Morrison, ‘‘Başkenti tanımak veya  elçiliği taşımak konusunda henüz herhangi bir karar verilmedi.’’ dedi.

Muhalefet, Morrison’u dış politikayı ara seçimlere alet etmekle suçladı

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin Senato lideri Penny Wong, Başbakan  Morrison’un Avustralya dış politikasıyla tehlikeli ve aldatıcı kelime oyunları  oynadığını söyledi.

ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasının bölgedeki barış sürecine  yardımcı olmadığını vurgulayan Penny Wong, Başbakan'ın yorumlarını Wentworth’daki  ara seçimi kazanmak için umutsuz bir teklif olarak nitelendirdiğini ifade etti. 

Avustralya İstatistik Kurumunun verilerine göre, Wentworth  bölgesindeki seçmenlerin yüzde 13’ü Yahudi kökenlilerden oluşuyor.

Başbakan Morrison,  ara seçimi kaybetmeleri durumunda azınlık hükümeti  pozisyonuna düşmemek için Yahudi kökenli seçmenleri etkilemek amacıyla söz konusu  açılımları yaptığı iddialarını kabul etmedi.

Netanyahu, Morrison’a teşekkür etti

Twitter hesabından Başbakan Morrison’a teşekkür eden İsrail Başbakanı  Netanyahu, ‘‘Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile bugün konuştum. Bana Kudüs'ü  resmen İsrail'in başkenti olarak kabul etmeyi ve Avustralya Büyükelçiliğini  Kudüs'e taşımayı düşündüğünü söyledi. Bunun için ona çok minnettarım.’’  ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti kabul etmesi ve  büyükelçiliğini taşımasının ardından dönemin Avustralya Başbakanı Malcolm  Turnbull, Trump’ın kararını takip etmeyeceklerini açıklamıştı.
 

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 11:07
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