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Avustralya'dan hac kafileleri yola çıktı

Milli Görüş Teşkilatları organizasyonuyla hacca giden adaylar, Melbourne Havaalanı'ndan uğurlandı

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:13
Avustralya'dan hac kafileleri yola çıktı

MELBOURNE (AA) - Bu yıl hac vazifesini yerine getirmek isteyen Avustralya'daki Türk hacı adayları, Melbourne Havaalanı'ndan dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Avustralya Milli Görüş Teşkilatlarının (AMGT) organizasyonuyla hac yolculuğuna çıkan kafileyi uğurlamak için hacı adaylarının aileleri ve arkadaşları Melbourne Havaalanı'na geldi.

Rutin işlemlerin tamamlanmasıyla alanda toplanan hacı adayları, yapılan konuşmalar ve toplu duanın ardından yakınlarıyla helalleşti, kutsal toprakların yolunu tuttu.

AMGT Hac Kafilesi Başkanı Hasan Güreşen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hacı adaylarına, görevlerini eksiksiz yerine getirebilmeleri için 6 haftalık eğitim verildiğini söyledi.

Bu yıl Avustralya'nın farklı şehirlerinden 116 kişiyi hacca götürdüklerini belirten Güreşen, şunları söyledi:

"Onları Melbourne Havaalanı'ndan alıp kutsal topraklara Allah'ın misafirleri olarak götüreceğiz. Misafirlerimizi Allah'ın huzuruna götürürken de orada yapılması gerekenleri yapmaya çalışacağız. Hacılarımız döndüğü zaman 'gönül rahatlığıyla haccımı yaptım, ibadetimi tamamladım. Rabbim kolaylaştırdı, zorlaştırmadı. Rabbim tekrar nasip etsin' diyebilmeli ve bizden razı olmalı."

İlk kez hacca gitmenin heyecanını yaşadığını belirten hacı adaylarından Leyla Yılmaz, "Orayı gidip görmek için heyecanlanıyoruz. Allah gitmeyenlere de nasip etsin." dedi.

Hacca evlatlarının desteğiyle gittiğini gözyaşlarıyla anlatan Mürüvvet Akkurt da "Allah'a şükürler olsun çok istiyordum. Rabbim nasip etti, isteyen herkese nasip etsin. Allah razı olsun sebep olup gönderenlerden, evlatlarımdan." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:13
  1. AMGT
  2. Avustralya
  3. Avustralya Milli Görüş Teşkilatları
  4. hacı adayları
  5. Melbourne

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