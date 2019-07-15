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Avustralya'dan Çin'e Uygur tepkisi

Dışişleri Bakanı Marise Payne, Çin yönetiminin Uygurlara yönelik kitlesel gözaltılarından derin endişe duyduklarını açıkladı

15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:01
Avustralya'dan Çin'e Uygur tepkisi

MELBOURNE (AA) - Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygurlar ve diğer Müslüman azınlıklara yönelik kitlesel gözaltılardan "derin endişe" duyduklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Payne, Avustralya Yayın Kurumu'nda (ABC) Avustralya vatandaşı Uygurların, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Çin yönetimi tarafından gözaltına alındığı yönündeki haberlerin yer alması üzerine, Ulusal Radyo'da değerlendirmelerde bulundu.

Çin yönetiminin bir milyondan fazla Uyguru kitlesel olarak gözaltına aldığını ve bunun takipçisi olacaklarını belirten Bakan Payne, "Gözaltında tutuldukları tesislerin durumu dahil Sincan'daki insan hakları konusuna ilişkin derin endişelerimizi tutarlı bir şekilde sürekli dile getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

BM İnsan Hakları Konseyi'ne üye 22 ülkenin, Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlar ve diğer Müslüman azınlıklara yönelik muamelesini eleştiren ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısında bulunan bir mektubu imzaladıklarını hatırlatan Payne, "Uygurların ve diğer Müslüman grupların zorla gözaltına alınmasından ve oradaki temel gerilimlerden çok endişeliyiz." dedi.

ABC, aralarında 2 yaşında bir çocuğun da bulunduğu en az 10 Avustralya vatandaşı Uygurun, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde gözaltında olduğunu duyurmuştu.


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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:01
  1. Avustralya
  2. Çin
  3. Uygurlar

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