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Avustralya'daki yangınlarda zarar gören ev sayısı 12'ye çıktı

14 Şubat 2019 Perşembe 04:29
Avustralya'daki yangınlarda zarar gören ev sayısı 12'ye çıktı

MELBOURNE (AA) – Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin kuzeyindeki Tingha ve Tabulam bölgelerinde 3 gündür devam eden yangınlarda zarar gören ev sayısının 12'ye çıktığı belirtildi.

NSW Kırsal Yangın Servisinden yapılan açıklamada, Tingha, Tabulam, Old Mill ve Stanborough bölgelerinde süren yangınlarda 12 bin 400 hektarlık alanın yandığı bildirildi.

Tingha ve Tabulam yakınlarında dün yanan 6 evin yanı sıra bugün aynı bölgede 6 evin daha kül olduğu ifade edildi.

Şartların kötüleşmesi nedeniyle dün ilan edilen acil durumun devam edeceği, Tingha, Gilgai, Bundarra, Kingstown kasabalarındaki okulların bugün de kapalı olacağı kaydedildi.

Yüzlerce itfaiyecinin söndürme uçaklarının desteğiyle kontrol altına almaya çalıştığı yangınlarda daha fazla evin yanmasından endişe ediliyor.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 04:29
  1. 12 ev yandı
  2. Avustralya
  3. Orman Yangınları
  4. Yeni Güney Galler

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