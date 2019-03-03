0553 313 94 23

Avustralya’daki yangınlarda 5 ev yandı

Victoria eyaletinde binden fazla itfaiyeci, yangınları kontrol altına almaya çalışıyor

03 Mart 2019 Pazar 06:24
Avustralya’daki yangınlarda 5 ev yandı

MELBOURNE (AA) - Avustralya’nın Victoria eyaletindeki Bunyip ve Yinnar kasabaları yakınlarında devam eden yangınlarda 5 evin yandığı bildirildi.

Victoria Kırsal İtfaiye Servisinden (CFA) yapılan açıklamada, eyaletin doğusunda yer alan Bunyip Eyalet Parkı ve Yinnar kasabası yakınlarındaki yangınları kontrol altına alabilmek için binden fazla itfaiyecinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulduğu bölgedeki yangınların, şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamadığı ifade edilen açıklamada, eyalet genelinde ateş yakma yasağı ilan edildiği kaydedildi.

Açıklamada, yangınların eyalet genelinde 30 farklı noktada devam ettiği, Bunyip kasabası yakınlarındaki Bunyip Eyalet Parkı bölgesinde 3, Kuzey Garfield’da ise 2 evin yandığı bildirildi.

Victoria Acil Durum Yönetimi Komiseri Andrews Crisp, yaptığı açıklamada, Victoria’nın doğrundaki 15 farklı noktada kontrol altına alınmayan yangınların hem bölge sakinleri hem de itfaiyeciler için tehlike oluşturduğunu vurguladı.

Son bilgilere göre yaklaşık 6 bin 500 hektarlık alanı küle çeviren yangınlara, 20 yangın söndürme uçağı ve helikopterin havadan, binden fazla itfaiyecinin ise 120 itfaiye aracının desteğiyle karadan müdahalede bulunduğu açıklandı.

Yaz mevsimi yaşanan Avustralya’da, Meteoroloji Bürosu’nun verilerine göre ocak ve şubat, son yılların en sıcak ayları olarak kayıtlara geçti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 06:24
  1. 5 ev yandı
  2. Avustralya
  3. Orman Yangınları
  4. Victoria

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avustralya’daki yangınlarda 5 ev yandı
    1. Avustralya’daki yangınlarda 5 ev yandı
    2. Mali'de mayın patlamasında 9 asker öldü
    3. ABD Güney Kore ile iki askeri..
    4. Aşırı alkol alan sürücü kaza yaptı: 4..
    5. Başkent’te kahvehaneye ateş açıldı
    6. Evinin önünde ölü bulundu
    7. Venezuela Savunma Bakanı ABD..
    8. Mısır'daki idamlar New York'ta..
    9. Bernie Sanders'tan Trump'a "ABD..
    10. Bayburt'ta yolcu otobüsünün şarampole..
    11. Sinan Engin: Serdar Aziz'e yapılan..
    12. Bursaspor Teknik Direktörü Samet..
    13. "Kerkük'ü sadece Irak federal güçleri..
    14. Yorumcu Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin..
    15. "Körfez krizinin en iyi çözüm yolu ön..
    16. Serkan Reçber: Ersun Yanal, bugün de..
    17. Eski hakem Erman Toroğlu: Ersun..
    18. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş:..
    19. Batı Trakya'da Türk azınlığın eğitim..
    20. Ali Ece, Beşiktaş yönetimine seslendi:..
    21. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan..
    22. Otomobil TIR’a ok gibi saplandı : 2’si..
    23. Kılıçdaroğlu: Başarılı siyasetçi..
    24. Binali Yıldırım, soru soran EYT'liye..
    25. Maltepe’de hafif ticari araç otobüs..
    26. Trump'tan ülkesinin Orta Doğu..
    27. Mısır Büyükelçiliği'nde 'idam'..
    28. Barcelona "El Clasico"yu ligde de..
    29. Cezayirli muhalifler Buteflika karşıtı..
    30. Kadıköy-Uzunçayır Kavşağı’nda çelik..
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok sert yeni parti açıklaması
    MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok sert yeni parti açıklaması
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Traktör Sazi'den tokat gibi cevap! Tüm stadyum Türkçe sloganla inledi
    Traktör Sazi'den tokat gibi cevap! Tüm stadyum Türkçe sloganla inledi
    Melih Gökçek anket sonucunu açıkladı: Kılıçdaroğlu gidiyor
    Melih Gökçek anket sonucunu açıkladı: Kılıçdaroğlu gidiyor