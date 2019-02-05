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Avustralya'daki selde iki kişi kayıp

Binlerce evin sel sularının altında kaldığı Townsville kentinde 2 kişinin kaybolduğu öğrenildi

05 Şubat 2019 Salı 06:25
Avustralya'daki selde iki kişi kayıp

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Townsville kenti ve çevresinde etkili olan muson yağmurlarının neden olduğu selde 2 kişinin kaybolduğu açıklandı.

Queensland Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, büyük bir bölümü sel suları altında kalan Townsville’de en son taşkınların yaşandığı Ross Nehri yolunda görülen ve sele kapıldıklarından kaygı duyulan iki kişi için başlatılan arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaybolanların Hughie Morton (21) ve Troy Mathieson (23) olduğunu duyuran polis, bu kişilerin bulunmaları için halka yardım çağrısında bulundu.

- Başbakan Scott Morrison bölgede incelemelerde bulunacak

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, binlerce ev ve iş yerinin sel sularının altında kaldığı Townsville kentini ziyaret edeceğini açıkladı. Yaşananların sadece mülklerin su altında kalması olmadığını, bunun bir "şok" olduğunu ifade eden Başbakan Morrison, oluşan hasarın düzeltilmesinin kolay olmayacağını belirtti.

- Townsville Belediye Başkanı tehlike henüz bitmedi

Avustralya Meteoroloji Bürosundan gelen verilerin tehlikenin henüz sona ermediğini gösterdiğini aktaran Townsville Belediye Başkanı Jenny Hill, "Dün gece birkaç korku yaşadık, Bluewater havzasında şiddetli yağışlar vardı, bu yüzden insanlardan uyanık kalmalarını istiyoruz." uyarısında bulundu.

- Ordu birlikleri askeri araçlarla kurtarma çalışmalarına katılıyor

Binlerce eve elektrik verilemeyen, yolların, okulların, iş yerlerinin kapalı olduğu kentten, binden fazla kişinin tahliye edilmesinde askeri araçlar kullanılıyor. Evlerin yarıya kadar sular altında kaldığı mahallerde mahsur kalanların yardımına gelen ordu birlikleri zırhlı araçlarla vatandaşları güvenli alanlara taşıyor.

- Çok sayıda kişi eve dönüş için suların çekilmesini bekliyor

Bir yıllık yağmurun son beş günde düştüğü bölgede kapasitesinin iki misli doluluk oranına ulaşan ve patlamaması için güvenlik nedeniyle kapakları açılan Ross River Barajı'ndan devam eden su tahliyesi, kentte daha fazla evin sular altında kalmasına neden oluyor.

Hem devam eden muson yağmurlarından hem de barajdan tahliye edilen suların bastığı Townsville, sakinleri çekildikleri güvenli alanlarda sel tehdidinin sona ermesini bekliyor.

Öte yandan güvenlik birimleri, sellerden etkilenerek nehir sularıyla yerleşim alanlarına sürüklenen timsah, yılan ve diğer vahşi hayvanlara karşı vatandaşları uyardı.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 06:25
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  2. iki kişi kayıp
  3. Queensland
  4. sel
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