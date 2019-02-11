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Avustralya'daki selde 300 bin sığır telef oldu

Richmond Belediye Başkanı John Wharton: "Bu sayı sadece buradaki bölgelerden. Sel suları diğer ilçelere ulaştıkça orada 7-8 milyon sığır bulunuyor, daha fazla hayvan kaybedeceğimize şüphe yok"

11 Şubat 2019 Pazartesi 06:01
Avustralya'daki selde 300 bin sığır telef oldu

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Townsville kenti ve çevresinde geçtiğimiz hafta binlerce evin sulara gömülmesine neden olan sellerin yaklaşık 300 bin büyükbaş hayvanın ölümüne neden olduğu ortaya çıktı.

Avustralya Sky News'te yer alan habere göre, geçtiğimiz hafta bir yıllık yağmurun bir hafta içinde düştüğü Townsville kenti ve çevresindeki arazilerden suların çekilmesiyle maddi zararın boyutları netleşmeye başladı.

Sezonun kurak geçmesiyle zor anlar yaşayan bölgeyi vuran sellerin yaklaşık 300 milyon dolar değerindeki 300 bin büyükbaş hayvanın telef olmasına neden olduğu açıklandı.

Kentlerde sel suları altında kalan binlerce ev ve iş yerinde hasar tespit çalışmaları sürerken, barajların taşmasına neden olan sellerin bastığı çiftliklerdeki yüzbinlerce hayvanın sele kapılarak ya da yiyecek bulamayarak telef olduğu belirlendi.

Richmond Belediye Başkanı John Wharton, sellerin etkili olduğu bölgede telef olan büyükbaş hayvanların her birinin biner dolar değerinde olduğunu ifade ederek, "Bu sayı sadece buradaki bölgelerden. Sel suları diğer ilçelere ulaştıkça orada 7-8 milyon sığır bulunuyor, daha fazla hayvan kaybedeceğimize şüphe yok." ifadelerini kullandı.

Daha fazla hayvan ölümünü önlemek için çamur içindeki arazilere helikopterlerle yiyecek bırakılıyor.

Öte yandan Yeni Güney Galler, Güney Avustralya ve Victoria eyaletlerinin yanı sıra Kuzey Bölgesi'nden bölgeye gönderilen yem sevkiyatı sürüyor.

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 06:01
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