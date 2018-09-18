0553 313 94 23

Avustralya’daki iğneli çilek sorunu Yeni Zelanda'ya sıçradı

Queensland eyaletinde üretilen çileklerin içinde dikiş iğnesi bulunmasının tedirginliği ülke genelinde sürerken çilek sorunu , Yeni Zelanda'ya da sıçradı.

18 Eylül 2018 Salı 09:57
Avustralya’daki iğneli çilek sorunu Yeni Zelanda'ya sıçradı

Yeni Zelanda’da Avustralya’dan ithal edilen çilekler marketlerden toplatıldı.

Ülkenin en büyük gıda şirketlerinden Foodstuffs ve Woolworths, Avustralya’dan çilek alımını durdurma ve marketlere dağıttıkları çilekleri halkın güvenliği için raflardan indirme kararı aldıklarını duyurdu.

İğneli çilek krizi, geçen hafta Avustralya'nın Queensland eyaletinde bir kişinin süper marketten aldığı çileği yedikten sonra karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmasının ardından başlamıştı. Çileklerin içine dikiş iğnesi yerleştirildiği ortaya çıkmıştı. Daha sonra iğneli çileklerden yiyen 9 kişi daha hastanelere başvurmuştu.

Bu arada Queensland Başbakanı Annastacia Palaszczuk çileklere iğne yerleştirerek halkın sağlığını ve çilek sektörünü tehlikeye atan kişi veya kişilerin 10 yıla kadar hapse mahkum edileceğini açıkladı.

Sorumlularla ilgili bilgi verenlere 100 bin Avustralya doları (yaklaşık 440 bin lira) para ödülü verileceğini belirten Palaszczuk, ‘‘Bu ciddi bir sorun. Queensland genelindeki ailelerden çilekten uzak durmalarını, eğer çilek satın aldılarsa da meyveleri çocuklara yedirmeden önce kesmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt da kamu sağlığını tehlikeye atan krizle ilgili özel ekip kurulduğunu söyledi. Kurulan ekibin polisin yaptığı araştırmaya katkıda bulunacağını vurgulayan Bakan Hunt, ‘‘Amaç halkı korumak ve güvende tutmak.’’ dedi.

BEŞ EYALETTE SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İçine iğne yerleştirilmiş çilekler, Victoria, Batı Avustralya, Yeni Güney Galler, Tazmanya ve Batı Avustralya eyaletlerinde de bulundu.

Queensland Çilek Yetiştiricileri Derneği, iğnelerin söz konusu üretici firma ile sorun yaşayan bir çalışan tarafından yerleştirildiğini ileri sürüyor.

Ülkenin önde gelen süper marketleri, çilek satışlarını durdurma kararı aldı. Kararın ardından çilek fiyatları yarı yarıya düştü, üreticiler sektörde işçi sayısının azaltılacağını açıkladı.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 09:57
  1. Avustralya
  2. dikiş iğneli çilek
  3. Melbourne
  4. Yeni Zelanda

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    1. Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    2. Önce annesini bıçakladı, sonra kendini..
    3. Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul..
    4. Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20..
    5. 3. havalimanı personel alımı 3...
    6. Model fabrikalar kasım ayında hizmete..
    7. Yeni Havalimanı'nda yer kapmak için..
    8. 15 astsubaya FETÖ'den gözaltı kararı
    9. Mesele ağaç değilmiş!
    10. Merkez Bankası’ndan faiz artırımı ne..
    11. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    12. DAEŞ'in sözde 'Sincar askeri emiri' ve..
    13. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı..
    14. Merkez Bankası’ndan yeni faiz kararı!
    15. Bazıları hapisle cezalandırılabilir!..
    16. Dünyanın ilk hidrojen enerjili treni..
    17. Merkez Bankası'ndan yeni dolar hamlesi!
    18. Aselsan Afrika’ya çıkarma yaptı
    19. AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    20. İşsizlik maaşı alma şartı?
    5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
    5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!

    Günün Karikatürü

    18 Eylül 2018
    ABD 'rövanş' peşinde! S-400 anlaşması ile ilgili kritik iddia
    ABD 'rövanş' peşinde! S-400 anlaşması ile ilgili kritik iddia
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!