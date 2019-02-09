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Avustralya'daki fırtına 40 bin ev ve iş yerini elektriksiz bıraktı

Fırtınanın devirdiği ağaçların elektrik tellerini kopartması nedeniyle 40 bin ev ve iş yerine elektrik verilmedi- Kentte etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu

09 Şubat 2019 Cumartesi 04:29
Avustralya'daki fırtına 40 bin ev ve iş yerini elektriksiz bıraktı

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Sydney kentini etkisi altına alan fırtınanın elektrik tellerini kopartması nedeniyle 40 bin ev ve iş yerine elektrik verilemedi.

Avustralya Meteoroloji Bürosunun sağanak uyarısında bulunduğu Sydney'de dün gece saatlerinde başlayan fırtına ile sağanak, Parramatta, Guildford, Sydney Olympic Park, Illawarra ve Hunter bölgelerinde etkili oldu.

Fırtına ve sellerin vurduğu bölgeye elektrik sağlayan Endeavour Energy'den yapılan açıklamaya göre, fırtınada yıkılan ağaçların 300 noktada enerji hatlarını kopardığı bildirildi.

Elektriksiz kalan 40 bin ev ve iş yerinden 5 bin 700'üne yeniden elektik verildiği, diğer meskenlere verilmesi için de çalışmaların sürdüğü açıklandı.

Çatıların uçtuğu, ağaçların devrildiği, araçların mahsur kaldığı kentte Eyalet Acil Servis ekiplerinin yüzlerce yardım çağrısı aldığı bildirildi. Hava ve kara ulaşımının da önemli aksamaların yaşandığı Sydney'deki havalimanında uçuşlarda 2 saatten fazla gecikmeler yaşandığı öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta Queensland eyaletinin Townsville kentini vuran muson yağmurlarının neden olduğu sellerde on binlerce ev ve iş yeri sel suları altında kalmış, iki kişi de hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 04:29
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  5. Sydney

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