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Avustralya’daki dans partisinde 1 kişi öldü

Sidney’de düzenlenen dans partisinde aşırı dozda uyuşturucu aldığı tespit edilen 19 yaşındaki bir erkek hayatını kaybetti, 16 kişi ise çeşitli hastanelerde hastanede tedavi altına alındı

09 Aralık 2018 Pazar 06:49
Avustralya’daki dans partisinde 1 kişi öldü

MELBOURNE (AA) - Avustralya’nın Sidney kentinde düzenlenen dans partisinde aşırı dozda uyuşturucu aldığı belirtilen 19 yaşındaki bir genç öldü, 16 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Yeni Güney Galler (NSW) polisinden yapılan açıklamaya göre cumartesi akşamı Sidney Olimpiyat Park'ta düzenlenen "Kaderin Nakavt Oyunları" dans partisinde aşırı dozda uyuşturucu aldığı tanısıyla hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki erkek hastanede öldü.

Hayatını kaybeden gencin partinin ardından yakınlardaki tren istasyonunda zor bir durumdayken bulunduğunu belirten NSW Komiser Yardımcısı Peter Thurtell, "Uyuşturucu kullanımının kabul edilir tarafı yoktur, mesajımız açık. Festivallerde ve dans partilerinde katılımcılarının güvenliğini sağlamak için güçlü bir şekilde bulunmaya devam edeceğiz." dedi.

- Partide 16 kişi hastanelik oldu

Öte yandan aynı partide yüksek dozda uyuşturucu aldıkları belirlenen 16 kişinin de çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı açıklandı. Bu kişilerden 3'ünün durumunun kritik olduğu aktarıldı.

Partiye katılanlara uyuşturucu temin ettiği belirlenen ve üzerlerinde madde bulunan çok sayıda kişiyi gözaltına alan polis, madde kullanan 130 kişinin de ayakta tedavi gördüğünü duyurdu.

Geçen Eylül ayında Sidney’de düzenlenen Defqon.1 Müzik Festivali'nde iki kişinin uyuşturucudan hayatını kaybetmesi üzerine NSW Hükümeti uyuşturucu satıcılarına ve bulunduranlara yönelik sert yasalar çıkartmıştı. Yeni yasalara göre uyuşturucu satıcıları 20 yıla kadar hapis cezası alabilecek.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 06:49
  1. 1 kişi öldü
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