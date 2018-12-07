0553 313 94 23

Avustralya’daki araçlı saldırgan cinayetten suçlu bulundu

Melbourne’da geçen yıl aracını bilerek yayaların üzerine süren ve 1 kişinin ölümüne, 11 kişinin de yaralanmasına neden olan Saeed Noori cinayetten suçlu bulundu

07 Aralık 2018 Cuma 06:43
Avustralya’daki araçlı saldırgan cinayetten suçlu bulundu

MELBOURNE (AA) - Avustralya’nın Melbourne kentinde 21 Aralık 2017’de aracını yayaların üzerine sürerek 1 kişinin ölümüne 11 kişinin de yaralanmasına neden olan Saeed Noori, çıkartıldığı mahkemede cinayetten suçlu bulundu.

Melbourne’daki Flinders Caddesi üzerinde aracını yayaların üzerine sürmekten yaklaşık bir yıldır tutuklu yargılanan Saeed Noori (33), Victoria Yüksek Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkartıldı.

Noori’nin, aracını umursamaz ve pervasız bir şekilde bilerek yayaların üzerine sürdüğüne karar veren Yargıç Elizabeth Hollingworth, sanığın cinayetten suçlu olduğuna hükmetti. Yargıç Hollingworth, sanığın gerçekleştirdiği olayda terör bağlantısının bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Gelecek yıl Melbourne Sulh Ceza Mahkemesi'nde şahitlerin dinlenilmesi ile görülecek davada Noori’nin ne kadar ceza alacağı karara bağlanacak.

Melbourne’un en işlek caddelerinden Flinders Street üzerinde yaşanan olayda Noori’nin aracıyla çaptığı 83 yaşındaki Antonio Crocaris adlı kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı.


Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 06:43
  1. araçlı saldırı
  2. Avustralya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kalın'dan Yemen'e yardım çağrısı
    1. Kalın'dan Yemen'e yardım çağrısı
    2. Gururlandıran mesaj! "8 sene sonra..
    3. Silivri’de tır kazası yolu trafiğe..
    4. Trump tweet attı! CNN'de bomba alarmı..
    5. Bakan yardımcısı açıkladı! Yeni sistem..
    6. İran'da yaşanan terör saldırısına kınama
    7. Dünyanın beklediği karar bugün..
    8. ABD'deki Hakan Atilla davasında flaş..
    9. Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20..
    10. Rusya uyardı! Maliyeti yarım trilyon..
    11. Suç makinesi Sakarya'da yakalandı
    12. Avustralya’daki araçlı saldırgan..
    13. Savcılık, Hakan Atilla'ya karşı temyiz..
    14. Havalimanında hırsızlık operasyonu.....
    15. Başkentte trafik kazaları
    16. Orduya serbest atış izni! Uyarmadan..
    17. 'Trump için özür diliyoruz'
    18. Tartışmalara son noktayı koydu:..
    19. Suudi Arabistan yaşanan olayı..
    20. 'Rüşvet' istedi suçüstü yakalandı
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz

    Günün Karikatürü

    7 Aralık 2018
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesi
    AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesi