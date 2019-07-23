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Avustralya'da yumurtalı saldırıya "toplumsal hizmet cezası"

Avustralya Başbakanı Scott Morrison'a yumurta atan kadına, "18 ay toplum içinde kendini düzeltme cezası" verildi

23 Temmuz 2019 Salı 10:53
Avustralya'da yumurtalı saldırıya "toplumsal hizmet cezası"

MELBOURNE (AA) - Avustralya Başbakanı Scott Morrison'a yumurtalı saldırıda bulunmaktan "18 ay toplum içinde kendini düzeltme cezası"na çarptırılan 25 yaşındaki Amber Holt, bu cezanın 150 saatini toplumsal hizmetlerde tamamlayacak.

Avustralya Yayın Kurumunun haberine göre, Morrison'a mayıstaki genel seçim çalışmalarında Yeni Güney Galler eyaletinin Albury kentinde yumurtalı saldırıda bulunan Holt, Albury Yerel Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Duruşmada, vatandaşların herhangi bir şiddet türüne maruz kalmasının kabul edilemez olduğunu hatırlatan Yargıç Rodney Brender, sanık Holt'a 150 saatini toplumsal hizmetlerde tamamlamak üzere, 18 ay toplum içinde kendini düzeltme cezası verdi.

- "Yaptıklarım çok bencil ve aptalcaydı"

Yumurtalı saldırı sırasında üzerinde uyuşturucu madde bulunması nedeniyle 100 dolar da para cezası verilen Holt, yetkili kurumların belirleyeceği öfke kontrolü kurslarına, gönüllü çalışmalara ve toplumsal aktivitelere katılarak cezasını tamamlayacak.

Mahkeme dışında olaydan etkilenenlerden özür dilediğini belirten Holt, "Yaptıklarım çok bencilce ve aptalcaydı." dedi.

Genel seçim kampanyalarında Yeni Güney Galler eyaletinin Albury kentinde, Ülke Kadınlar Birliği'nce düzenlenen etkinliğe katılan Morrison'un kafasına yumurta fırlatan Holt, korumalarca yakalanarak polise teslim edilmişti.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 10:53
  1. Amber Holt
  2. Avustralya
  3. Avustralya Yayın Kurumu
  4. Başbakan Scott Morrison
  5. Yeni Güney Galler eyaleti
  6. yumurtalı saldırı

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