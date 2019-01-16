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Avustralya'da "uçan tilkiler" sıcak havaya yenik düştü

16 Ocak 2019 Çarşamba 11:33
Avustralya'da "uçan tilkiler" sıcak havaya yenik düştü

ANKARA (AA) - Avustralya'nın kuzeyinde, kasım ayında iki gün boyunca rekor kıran sıcaklıkların, "uçan tilki" adı verilen yarasa türünün yaklaşık üçte birini yok ettiği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Avustralya'nın Batı Sidney Üniversitesinden araştırmacılar, 26 ve 27 Kasım'da etkili olan aşırı sıcakların, ülkede "meyve yarasası" olarak da bilinen yarasa türünün yaklaşık üçte birinin ölümüne neden olduğunu tespit etti.

Hükümetin istatistiklerine göre, Avustralya'da kasımdan önce 75 bin uçan tilki olduğu kaydedilirken, araştırmacılar iki gün içinde bu hayvanlardan yaklaşık 23 bininin aşırı sıcaklara bağlı telef olduğunu belirtti.

Bu rakamın, sıcak hava dalgasının ardından 7 uçan tilki kampını ziyaret eden vahşi yaşam gönüllüleri tarafından hesaplanarak elde edildiği kaydedildi.

Araştırmanın lideri, ekolojist Dr. Justin Welbergen, bazı yerleşimlerde sayım yapılmadığını dile getirerek, bu sayının 30 bin civarında olabileceğine inandığını söyledi.

Uçan tilkilerin 42 dereceyi aşan sıcaklıklarda hayatta kalamayacağını ve termometreler bu rakamı gösterdiğinde söz konusu hayvanların ölümcül sıcaklık stresi yaşadığını söyleyen araştırmacılar, kasım ayı sonunda etkili olan sıcak hava dalgası sırasında, Cairns şehrinde en yüksek sıcaklığın 42,6 derece olarak kaydedildiğini aktardı.

Cairns'de yerel halkın, ağaçlardan arka bahçelere, yüzme havuzlarına ve diğer yerlere çarpan yarasalar gördüğü bildirilirken, yaban hayatı kurtarma ekipleri, hayatta kalan hayvanları, genellikle yere yakın dallarda toplanmış halde buldu.





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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 11:33
  1. uçan tilki
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