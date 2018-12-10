Avustralya’da trafik kazası: 3 ölü, 11 yaralı

MELBOURNE (AA) - Batı Avustralya’daki Hint Okyanusu Otoyolu’nda turistleri taşıyan minibüsle pikabın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Avustralya Yayın Kurumu’nda yer alan habere göre, dün gece Batı Avustralya’nın Lancelin kasabası yakınlarındaki Hint Okyanusu Otoyolu’nda seyreden pikap türü 4x4 araç, karavan çeken bir araca çarptıktan sonra karşı yöne geçerek turist minibüsü ile çarpıştı.

Kazada isimleri açıklanmayan 1 kişinin olay yerinde 2 kişinin de kaldırıldıkları hastanelerde hayatlarını kaybettiği açıklandı.

Yedi ambulans ve iki ambulans helikopterle kaza yerine ulaşan acil servis ekiplerinin 11 yaralıyı Batı Avustralya’nın başkenti Perth’deki hastanelere naklettiği bildirildi. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Kazada hayatını kaybeden ve yaralanan turistlerin yerli veya yabancı uyruklu olup olmadığı konusunda bilgi vermeyen polis, kazazedelerin alileriyle bağlantı kurmaya çalıştıklarını açıkladı.

2010 yılında açılan Hint Okyanusu Otoyolu’nda geçtiğimiz yıl yaşanan ve biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası sonrasında saatte 110 kilometre olan hız limiti saatte 100 kilometreye indirilmişti.



