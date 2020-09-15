Avustralya'da sevindiren koronavirüs gelişmesi! 2 aydan bu yana bir ilk

Avustralya'da 13 Temmuz’dan bu yana devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıplarının ilk kez bugün yaşanmadığı bildirildi.

Ülkede son 24 saatte Victoria eyaletinde 42, Yeni Güney Galler’de 7, Queensland'da 1 kişinin daha koronavirüse yakalandığı açıklanırken 2 aydan bu yana ilk kez Kovid-19'dan can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

42 vaka tespit edildi

Ülkedeki koronavirüs kaynaklı 816 ölümün 729'unun meydana geldiği eyalet olan Victoria'nın Başbakanı Daniel Andrews, düzenlediği basın toplantısında eyaletteki vaka sayıları, hafifletilen yeni tedbirler ve can kayıplarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Eyalette son 24 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadığını aktaran Andrews, 42 vakanın tespit edildiğini belirtti.

İyileşenlerin sayısı 24 bine yaklaştı

Öte yandan ülke genelindeki toplam vaka sayısı 26 bin 692’ye, iyileşenlerin sayısı da 23 bin 573’e yükseldi.