Avustralya'da "Pako Festa 2019"

MELBOURNE (AA) - Avustralya’nın Geelong kentinde bu yıl 36'ncısı düzenlenen ‘‘Pako Festa 2019’’ festivaline, farklı etnik kökenlerden çok sayıda kişi katıldı.

Victoria eyaletinin ikinci büyük kenti Geelong’da 1983 yılından bu yana düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde Avustralya Türk Mehter Takımı da yerini aldı.

West Park'ta ve Pakington Caddesi'nde geleneksel geçit töreniyle başlayan ‘‘Pako Festa 2019’’ festivaline, İtalya, Endonezya, Malezya, Brezilya, Polonya, Yunanistan, Pakistan, Hindistan, Rusya, İspanya ve Türkiye gibi çok sayıda ülkeden Avustralya’ya göç edenler katıldı. Geçit törenine katılan gruplar, geleneksel kıyafetler ve danslarıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Öte yandan katılımcılar, festivalde kurulan yiyecek çadırlarında farklı kültürlere ait geleneksel yiyecekleri tatma imkanı buldu. Ziyaretçiler, gözleme ve döner kebaba büyük ilgi gösterdi.

Festivale ilk kez katılan Avustralya Türk Mehter Takımının Başkanı Engin İbal, AA muhabirine, Türk kültürünün parçası olan mehteri tanıtmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Engin İbal, ‘‘Türk toplumunu tanıttık, Türk kültürünün geçmişini, bin yıllık mehterin tarihini buradaki yabancılara göstermekten memnun olduk. Toplum olarak, bu tür kültürel faaliyetlere katılmaktan gurur duyuyoruz. Milletimiz, kültürümüz ve devletimiz Türkiye Cumhuriyeti adına böyle şeylerden her zaman gurur duyuyoruz.’’ dedi.

Festivale bu yıl 100 bin kişinin katıldığı belirtiliyor.

