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Avustralya’da orman yangını: 9 ev yıkıldı

Avustralya’da devam eden orman yangınlarında 9 evin alevlerden etkilenerek yıkıldığı kaydedildi.

05 Mart 2019 Salı 14:23
Avustralya’da orman yangını: 9 ev yıkıldı

Avustralya’da devam eden orman yangınlarında 9 evin alevlerden etkilenerek yıkıldığı kaydedildi. Yangınlarda bugüne kadar 40 hektar ormanlık alan kül oldu.

 

Avustralya’nın Victoria Eyaleti’nde başlayan orman yangınları yerleşim yerlerine sıçradı. Melbourne yakınlarındaki Bunyip semtine sıçrayan yangında 9 ev kül oldu. Victoria Acil Durum Birimi gün boyunca uyarılarını sürdürerek, yangınların can kaybına sebebiyet vermemesi için risk altındaki yerleşim yerlerinin boşaltılması istendi.

 

Yetkililer, eyalet genelinde 38 yangının devam ettiğini bildirirken, 2 bin itfaiyecinin yangınları kontrol altına almak için seferber olduğunu, 71 hava destekli yangın müdahale aracının da uzun uğraşlar verdiğinin altını çizdi. Geçtiğimiz Cuma günü başlayan ve 5 gündür devam eden yangınlarda 40 bin hektardan fazla arazinin alevler arasında kaldığı bildirildi.

 

Yetkililer Perşembe gününe kadar yangınların devam edeceğini ve bu tarihten önce yangınları kontrol altına alabilmeyi beklemediklerini açıkladı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 14:23
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