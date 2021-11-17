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Korona Virüs Avustralya'da on binlerce kişi, Kovid-19 aşılarındaki yan etkiler nedeniyle tazminat davası açtı!
Korona Virüs

Avustralya'da on binlerce kişi, Kovid-19 aşılarındaki yan etkiler nedeniyle tazminat davası açtı!

Avustralya pandemi sürecinde farklı gelişmeler ve çıkışlarla dikkat çekiyor. Ülkede 10 binden fazla kişi, koronavirüs aşılarından kaynaklandığını iddia ettikleri yan etkiler nedeniyle hükümetten tazminat talep ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 12:37:00 -
Avustralya'da on binlerce kişi, Kovid-19 aşılarındaki yan etkiler nedeniyle tazminat davası açtı!

Avusturalya'da 10 binden fazla kişi, koronavirüs aşılarından kaynaklandığını iddia ettikleri yan etkiler nedeniyle hükümetten tazminat talep ediyor. Sydney Morning Herald'da yayınlanan bir habere göre, Avustralya hükümetinin büyük bir meblağ ödemek zorunda kalabileceği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün kullanım onayı verdiği aşıların yan etkileri çok nadir görülse bile başvurular, federal hükümetin sağlık programı olan Services Australia üzerinden yapılıyor.

Aşıların yan etkileri nedeniyle hastaneye kaldırılanlar, tıbbi masraflar nedeniyle gelir kaybına uğradıklarını iddia ediyor.

Ülkede onay verilen aşılar ise Pfizer, AstraZeneca, Janssen ve Moderna.

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