0553 313 94 23

Avustralya'da martıların antibiyotiğe dirençli bakteriler taşıdığı uyarısı

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:33
Avustralya'da martıların antibiyotiğe dirençli bakteriler taşıdığı uyarısı

ANKARA (AA) - Bilim insanları, Avustralya'da martıların antibiyotiklere dirençli bakteriler taşıdığını, bu bakterilerin insanlara bulaşma riskinin yüksek olduğunu bildirdi.

Guardian'ın haberine göre, Perth Murdoch Üniversitesinden araştırmacılar, 2015-2017 yıllarında 562 martının kalabalık sahillerde bıraktığı dışkıları inceledi.

Çalışmada, ülkedeki gümüş martıların yüzde 20'sinin idrar yolları enfeksiyonu, kan zehirlenmesi, menenjit gibi hastalıklara yol açan, antibiyotiklere dirençli koli basili benzeri bakteriler taşıdığı ortaya çıktı.

Araştırmada ayrıca bazı martı dışkılarında carbapenem, colistin gibi son çare olarak başvurulan ve antimikrobiyal dirençli enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlara dirençli bakteriler de bulundu.

Araştırmayı yürüten bilim adamlarından Dr. Sam Abraham, araştırmanın sonuçlarının endişe verici olduğunu, bu bakterilerin kuşlardan insanlara ya da hayvanlara bulaşması durumunda ciddi sağlık tehdidi oluşturacağını belirtti.

Abraham, martıların normalde denizlerden beslendiğini ancak şehirlerde yaşayan martıların, antibiyotiğe dirençli bakterileri atık işleme tesislerinden kaptığını tahmin ettiklerini söyledi.

Araştırmacılardan Mark O'Dea, özellikle çimenlerde ya da kayalarda oynayan çocukların martıların dışkılarına dokunarak bakteriye maruz kalabileceklerini, ellerini ağızlarına götürmeden yıkamalarının bakteri bulaşma riskini ortadan kaldıracağını kaydetti.

Martıların yumurtadan çıktıkları yerden bin 600 kilometre uzağa gittiğini hatırlatan O'Dea, bunun antibiyotiğe dirençli bakterilerin başka kuş türlerine oradan da çiftçilik alanlarına yayılma ihtimalini doğurduğunu vurguladı.

Bilim insanlarının 2010 yılında, Portekiz'de sarı ayaklı gümüş martıların yaygın bir antibiyotiğe dirençli bakteriler taşıdığını keşfetmesinin ardından Fransa, Rusya, Grönland, Sibirya ve Alaska'daki martı türlerinin de benzer bakteriler taşıdığı tespit edilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:33
  1. antibiyotik dirençli bakteriler
  2. martı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balıklar doğal yaşam alanlarına taşınıyor
    1. Balıklar doğal yaşam alanlarına..
    2. Türkiye’nin en büyük ikinci biyokütle..
    3. Demirci’de haşereyle mücadele
    4. Göçük altında kalan itfaiyeci özel..
    5. Demir elektrik direği leyleklere yuva..
    6. Gaziantep'te nefes borusuna balgam..
    7. Körfez’de Kurban Bayramı hazırlığı
    8. TÜİK tarih verdi! Türkiye'nin nüfusu..
    9. (Özel) Komando değil cam silici
    10. Üçyol esnafının asfalt talebi..
    11. Kızılay, Kurban Bağışı Bedellerini..
    12. 15 Temmuz şehitleri için anma..
    13. Avustralya'da martıların antibiyotiğe..
    14. "Kaçış Planı 3" 12 Temmuz'da vizyona..
    15. Pasinler Kaplıcaları yenilenen yüzüyle..
    16. Doğa harikası üzerine yapılan asansör..
    17. AİHM’nin Demirtaş sert tepki: Be..
    18. Vali Ayhan, halkı meydanlara çağırdı
    19. Kurşun isabet eden kız çocuğunun ölümü..
    20. Stefan Silva, Fatih Karagümrük'te
    21. O hastanenin doktorundan gururlandıran..
    22. DAP destekleri meyvesini veriyor
    23. İnşaatlardaki kombilere dadanan hırsız..
    24. CHP ve AK Parti’nin İzmir..
    25. Turizmi canlandırmak için doğa..
    26. Katar Emiri: “Dostumuz olmayan..
    27. Spor A.Ş Talas’ta
    28. Ümraniye’de avukatın silahla..
    29. Örümcek ağı estetiği ile gençleşin
    30. Ortadoğu'da gerilim tırmanıyor! ABD..
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"