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Avustralya'da madende araçlar çarpıştı: 1 ölü, 10yaralı

21 Şubat 2019 Perşembe 01:09
Avustralya'da madende araçlar çarpıştı: 1 ölü, 10yaralı
MELBOURNE (AA) - Avustralya’nın Queensland eyaletindeki madende yer altında personel taşıyıcı araç ve greyderin çarpışması sonucu bir kişinin öldüğü, 10 madencinin de yaralandığı bildirildi.

Avustralya Yayın Kurumunun haberine göre, Queensland eyaletindeki Anglo Amerikan şirketine ait Moranbah North madeninde greyder ile madencileri taşıyan aracın yer altında çarpıştığı ifade edildi.

Çarpışma sonucunda ismi açıklanmayan greyder sürücüsünün olay yerindeki müdahalenin ardından sevk edildiği hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Personel taşıyıcı araçta bulunan 10 madencinin de ambulans helikopterlerle bölgedeki hastanelere sevk edildiği bildirildi.

Kazanın nedeninin henüz net olarak belirlenmediğini ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıklayan şirket yetkilileri, "Acil durum prosedürümüz uyarınca ilgili makamlara bilgi verdik ve madende üretimi durdurduk." ifadelerini kullanıldı.

Üretime 1998 yılında başlayan Moranbah North madeninde 600’den fazla işçi çalışıyor.


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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 01:09
  1. 1 ölü 10 yaralı
  2. Avustralya
  3. madende araçlar çarpıştı
  4. Queensland

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