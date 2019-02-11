0553 313 94 23

Avustralya'da Maarif Koleji'ne yoğun ilgi

Sydney'de açılan ve yoğun ilgi gören Türkiye Maarif Vakfının "Uluslararası Avustralya Maarif Okulu" eğitime başladı- Türkiye Maarif Vakfı Avustralya Temsilcisi Murtaza Yetiş:- "Gelecek yılın taleplerini nasıl karşılayacağız, onun arayışı içindeyiz"- "Türkiye Cumhuriyeti, Avustralya’daki Türk toplumunun talebine ve beklentilerine kulak verdi, anavatandan binlerce kilometre uzaklıktaki çocuklarının kültürüne, değerlerine, inancına sahip, iyi bir dünya vatandaşı olarak yetişmesi için ciddi bir imkan sağlıyor"

11 Şubat 2019 Pazartesi 12:03
Avustralya'da Maarif Koleji'ne yoğun ilgi

MELBOURNE (AA) - RECEP ŞAKAR - Türkiye Maarif Vakfınca Avustralya'nın Sydney kentinde açılan ve Türklerin yanı sıra farklı milletlerden öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği "Uluslararası Avustralya Maarif Koleji"nde eğitim başladı.

Avustralya’da 4 Şubat Pazartesi günü başlayan yeni öğretim yılında, Türkiye Maarif Vakfının Sydney kentinde açtığı "Uluslararası Avustralya Maarif Koleji" yoğun ilgi gördü.

Türkiye Maarif Vakfı Avustralya Temsilcisi Murtaza Yetiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Avustralya’daki ilk projemizi Sydney’de başlatmış bulunuyoruz. Hamdolsun okulumuz açılır açılmaz hedeflediğimiz rakama ulaştık, toplumumuz büyük bir ilgi gösterdi." dedi.

- "2021’in bekleme listesinde epey öğrencimiz var"

Yetiş, okulun ülkedeki ilk eğitim yılı olmasına rağmen vatandaşlardan gelen yoğun talebe karşılık vermeye çalıştıklarını dile getirerek, "İlk yıl olması nedeniyle doğal olarak bazı çekincelerimiz vardı ancak şu anda 2020 yılının kayıtları bile ciddi düzeyde, 2021’in bekleme listesinde epey öğrencimiz var. Şimdiden daha da artmasını beklediğimiz gelecek yılın taleplerini karşılayacak şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz." diye konuştu.

- Eğitime 50 milyon dolarlık yatırım

Sydney’de Türklerin çoğunlukla yaşadığı Auburn semtindeki okul için yaklaşık 50 milyon dolarlık eğitim yatırımı yapıldığını vurgulayan Yetiş, yoğun bir taleple eğitime başladıklarını kaydetti.

Yetiş, "Türkiye Cumhuriyeti devleti, Avustralya’daki Türk toplumunun talebine ve beklentilerine kulak verdi ve anavatandan binlerce kilometre uzaklıktaki çocuklarının kültürüne, değerlerine, inancına sahip, iyi bir dünya vatandaşı olarak yetişmesi için ciddi bir imkan sağlıyor." ifadelerini kullandı.

- Avustralya hükümeti pozitif yaklaşım gösterdi

Avustralya hükümetinin aynı zamanda kendi vatandaşı olan insanlara eğitim hizmeti verecek Maarif Okulu projesine baştan itibaren ‘‘son derece pozitif bir yaklaşım’’ gösterdiğine dikkati çeken Yetiş, "Gerek okulun projesinin tamamlanmasında, gerekse okulun eğitimle ilgili prosedürlerinin yürütülmesinde tüm kurumlar ellerinden geldiğince bize destek verdiler." dedi.

- Eğitim iki dilli olacak, haftada 7 saat Türkçe verilecek

Yetiş, Maarif Okulu’nun en önemli özelliklerinden birisinin, verdiği iki dilli eğitim olduğunun altını çizerek, öğrencilerin fen ve matematik gibi dersleri eğitim dili İngilizcenin yanı sıra aynı zamanda Türkçe olarak da öğreneceklerini hatırlattı.

Toplumun geleceğini ve çocukları korumak istediklerini kaydeden Yetiş, "Bu nedenle Türkçe açısından çok kapsamlı bir program oluşturuldu Avustralya’da hazırlanan Türkçe eğitim programı ile yetinmedik, Türkiye’den de ciddi bir kaynak ve müfredat desteği aldık. Çocuklarımız matematik, fen gibi dersleri Türkçe olarak da öğrenecekler, günlük konuşma seviyesinin ötesinde kavramları da Türkçe kullanır hale gelecekler. Biz çocuklarımızın Türkçeyi hayatın her alanında kullanabileceği şekilde bir müfredat hazırladık, bu çocuklarımız için çok önemli diye düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Maarif Okulu’na her kesimden ilgi var

Yetiş, öğrencilerin yüzde 18'inin yabancı olduğunu belirterek, "Maarif sadece Türklerin okulu veya Türklerin gideceği bir okul değil. Çocuğuna kaliteli bir eğitim vermek isteyen tüm Avustralyalıların tercih ettiği bir okul olmayı amaçlıyoruz. Eğitim kalitemizi gösterdikçe bu sayılar daha da artacak inşallah. Kendi kültürümüzü Türk çocuklarına aşılamaya çalıştığımız gibi medeniyetimizin güzelliklerini, dilimizin güzelliklerini, arzu eden, isteyen, başka kültürlerden gelen çocuklarımıza da tanıtma imkanı bulmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Maarif Vakfının Avustralya'daki ikinci okulunu Melbourne’da açması bekleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 12:03
  1. Avustralya
  2. Avustralya Maarif Okulu
  3. Murtaza Yetiş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kartal'daki çöken binaya ilişkin soruşturma
    1. Kartal'daki çöken binaya ilişkin..
    2. İş Bankası'ndan ihracatçıya "Döviz..
    3. Bim aktüel ürünler bu hafta Bim aktüel..
    4. GÜNCELLEME 2 - Uludağ'da silahlı..
    5. 31 Mart öncesi 3 partiye kötü haber!..
    6. Kartal'da çöken binanın enkazındaki..
    7. Sevgilisine hediye alanlara bir hediye..
    8. Fas'ta seçim tartışmaları erken başladı
    9. Marketteki soygun güvenlik kamerasına..
    10. Modern Arapların Türkiye alerjisi!
    11. Denizlere ay yıldız damgası
    12. Soylu açıkladı: Türkiye'ye tuzak kuran..
    13. Galatasaray, iç saha performansında..
    14. Gürsel Tekin DSP'ye mi geçecek? DSP..
    15. Magandalar trafikte dehşet saçtı!..
    16. Türk savaş gemileri Arap Denizi'nde
    17. Ifo Dünya Ekonomi İklimi Endeksi ilk..
    18. İçişleri Bakanı Soylu: "Bir hafta önce..
    19. Babaeski’de eğitim skandalı!
    20. FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem..
    AK Parti anket sonuçlarını açıkladı
    AK Parti anket sonuçlarını açıkladı
    Venezuela ordusundan bir hain daha çıktı: Maduro'yu tanımıyorum
    Venezuela ordusundan bir hain daha çıktı: Maduro'yu tanımıyorum
    İşinden kovulan yazar iddialarını yineledi! "Abdullah Gül ve Ali Babacan parti kuracak"
    İşinden kovulan yazar iddialarını yineledi! "Abdullah Gül ve Ali Babacan parti kuracak"
    Melih Gökçek'ten flaş açıklama! "Kılıçdaroğlu Mustafa Sarıgül'ü harcadı, ama Sarıgül..."
    Melih Gökçek'ten flaş açıklama! "Kılıçdaroğlu Mustafa Sarıgül'ü harcadı, ama Sarıgül..."
    Rock'çı imam belediye başkan adayı oldu! Sosyal medyadan açıkladı
    Rock'çı imam belediye başkan adayı oldu! Sosyal medyadan açıkladı

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    Çipras: Kaynaklar Türklere ve Rumlara ait
    Çipras: Kaynaklar Türklere ve Rumlara ait
    Irkçı başbakanı korku sardı: Müslüman nüfus gittikçe artıyor
    Irkçı başbakanı korku sardı: Müslüman nüfus gittikçe artıyor