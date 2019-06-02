Avustralya’da Kıbrıslı Türklerin iftar coşkusu Melbourne’deki Kıbrıs Türklerinin iftarına, farklı etnik kökenlerden yüzlerce kişi katıldı

MELBOURNE (AA) - Avustralya’nın Melbourne kentindeki Sunshine Camisi’nde gerçekleşen iftara, KKTC ve Türkiye’den Avustralya’ya göç eden Türklerin yanı sıra farklı etnik kökenlerden yüzlerce Müslüman yoğun ilgi gösterdi. Kuzey Kıbrıs Türk İslam ve Kültür Derneği tarafından yönetilen Sunshine Camisi’nde, hayırsever iş adamı Rüştü Şenol’un verdiği iftara, Victoria Eyalet milletvekili KKTC kökenli Nazlı Süleyman ve çeşitli siyasi partilerin temsilcileri ile davetlilerden oluşan 600'e yakın kişi katıldı. Caminin avlusunu, ofisleri ve bahçeye kurulan çadırları aileleriyle dolduran Müslümanlar, Kur’an-ı Kerim tilavetini dinledi, ezanın okunmasıyla oruçlarını açtı. Kuzey Kıbrıs Türk İslam ve Kültür Derneği Başkanı Mustafa Ramadan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın son gününde, birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Derneğin Başkan Yardımcısı Osman Kemal de yoğun katılımdan duydukları mutluluğu dile getirdi. İftara katılan Hint kökenli Avustralyalı Müslüman Ahmad Sıdıqi de "Camide farklı ırklardan insanların bir araya geldiğini, beraber yemek yediğini ve namaz kıldığını görmek çok güzel." diye konuştu. İftar programı, kılınan son teravih namazıyla sona erdi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.