0553 313 94 23

Avustralya’da Kıbrıslı Türklerin iftar coşkusu

Melbourne’deki Kıbrıs Türklerinin iftarına, farklı etnik kökenlerden yüzlerce kişi katıldı

02 Haziran 2019 Pazar 14:21
Avustralya’da Kıbrıslı Türklerin iftar coşkusu

MELBOURNE (AA) - Avustralya’nın Melbourne kentindeki Sunshine Camisi’nde gerçekleşen iftara, KKTC ve Türkiye’den Avustralya’ya göç eden Türklerin yanı sıra farklı etnik kökenlerden yüzlerce Müslüman yoğun ilgi gösterdi.

Kuzey Kıbrıs Türk İslam ve Kültür Derneği tarafından yönetilen Sunshine Camisi’nde, hayırsever iş adamı Rüştü Şenol’un verdiği iftara, Victoria Eyalet milletvekili KKTC kökenli Nazlı Süleyman ve çeşitli siyasi partilerin temsilcileri ile davetlilerden oluşan 600'e yakın kişi katıldı.

Caminin avlusunu, ofisleri ve bahçeye kurulan çadırları aileleriyle dolduran Müslümanlar, Kur’an-ı Kerim tilavetini dinledi, ezanın okunmasıyla oruçlarını açtı.

Kuzey Kıbrıs Türk İslam ve Kültür Derneği Başkanı Mustafa Ramadan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın son gününde, birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Derneğin Başkan Yardımcısı Osman Kemal de yoğun katılımdan duydukları mutluluğu dile getirdi.

İftara katılan Hint kökenli Avustralyalı Müslüman Ahmad Sıdıqi de "Camide farklı ırklardan insanların bir araya geldiğini, beraber yemek yediğini ve namaz kıldığını görmek çok güzel." diye konuştu.

İftar programı, kılınan son teravih namazıyla sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 14:21
  1. Avustralya
  2. iftar
  3. Kıbrıslı Türkler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD’ye vize başvurularında yeni dönem!
    1. ABD’ye vize başvurularında yeni dönem!
    2. THY'den yılın rekoru
    3. Develi’de Yüz Çocuğa Bayram Sevinci
    4. ikizdere yaylalarınaelektrik..
    5. Teröristlerin kullandığı 3 katlı..
    6. Muş’lu işadamları Bursa’daki iftarda..
    7. Kırşehir’de kaza: 2 yaralı
    8. İran'da Hamaney'e hakaretten..
    9. Kapıkule’de tarihi rekor: tam bin 161..
    10. Köpek korkusundan ağaca çıkan kediyi..
    11. Avşar’ın bayram mesajı
    12. Kars’ta sağanak yağmur caddeleri göle..
    13. Gürkan’ın bayram mesajı
    14. Güngör Caddesi asfaltlanıyor
    15. Mavi Bayraklı plajlar temizleniyor
    16. Gıda imalathanelerine denetim
    17. İş adamı İzzet Gören’in bayram mesajı
    18. Bingöl’de ruhsatsız ve kaçak yapılara..
    19. Kazada hayatını kaybeden eşinin yerine..
    20. Ramazan sohbetleri sona erdi
    21. Başkan Dağtekin’den Ramazan Bayramı..
    22. Antalya çifte bayram yaşayacak
    23. Canik’te bayram seferberliği
    24. İhtiyaç sahiplerinin yaşam umudu..
    25. Demirtaş: “İlkadım’da yaşamak bir..
    26. Mesleki Eğitim ve Halk Eğitim’den..
    27. Dündar yabancı öğrencilerle iftarda..
    28. Gömeç polisi huzur uygulamalarını..
    29. Kuaförlerin bayram yoğunluğu devam..
    30. Uşak’ta fabrika yangınının ardından
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür