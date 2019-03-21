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Avustralya'da kasırga alarmı

Yaklaşan Trevor kasırgası nedeniyle Kuzey Toprakları federal bölgesinde acil durum ilan edildi.

21 Mart 2019 Perşembe 09:46
Avustralya'da kasırga alarmı

Avustralya'da Kuzey Toprakları federal bölgesinde yaklaşan kasırga nedeniyle acil durum ilan edildi.

Avustralya Meteoroloji Bürosu, rüzgar hızı saatte 260 kilometreyi bulan Trevor kasırgasının, Kuzey Toprakları bölgesinde aşırı yağış ve şiddetli fırtınaya neden olmasının beklendiğini duyurdu.

Kuzey Toprakları Başbakanı Michael Gunner, Carpentaria Körfezi'nde batı sahili boyunca acil durum ilan edildiğini ve Trevor'un rotasında yer alan bölgelerden 2 bin kişinin tahliye edilmeye başlandığını söyledi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 09:46
  1. acil durum
  2. Avustralya
  3. Trevor kasırgası

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