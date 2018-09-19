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Avustralya’da iğneli çilek sorununa hükümet el attı

Federal ve  eyalet hükümetleri, çileklerden dikiş iğne çıkmasının ardından kriz yaşayan  sektöre 2 milyon Avustralyadoları yardımda bulunacak.

19 Eylül 2018 Çarşamba 10:03
Avustralya’da iğneli çilek sorununa hükümet el attı

Avustralya’nın Queensland eyaletinde üretilip  paketlenen çileklerden dikiş iğnesi çıkmasının ardından ürünlerin ülke geneli ve  Yeni Zelanda’da marketlerden toplatılması üzerine kriz yaşayan çilek  üreticilerine 2 milyon Avustralya doları  destek sağlanacak. 

Federal Bölge Hizmetleri Bakanı Bridget McKenzie ve Queensland   Başbakanı Annastacia Palaszczuk tarafından yapılan ayrı ayrı açıklamalarda çilek  sektöründe yaşanan krizi sona erdirmek için toplamda 2 milyon Avustralya doları  (yaklaşık 9,3 milyon TL) değerinde yardım paketi hazırlandığı belirtildi.

McKenzie, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘‘Çileklerde gıda  güvenliğinin sağlanabilmesi için bir milyon dolarlık yardımda bulunacağız’’  ifadelerini kullandı.

Queensland Başbakanı Palaszczuk da sektöre destek olmak ve güvenlik  boşluklarını kapatmak için bir milyon dolarlık paket hazırladıklarını açıkladı.

Çileklere ilk iğneleri yerleştirenin haricinde halkın sağlığı ile  oynayan başka kişilerin de bulunduğunu belirten Palaszczuk, ‘‘Bu suçu devam  ettirenler suçu ilk işleyenden çok daha kötüdür.’’ dedi.

Polis suçluları arıyor

İğneli çilek krizi, geçen hafta Queensland eyaletinde bir kişinin  süper marketten aldığı çileği yedikten sonra karın ağrısı şikayetiyle hastaneye  kaldırılmasının ardından başlamıştı. Çileklerin içine dikiş iğnesi  yerleştirildiği ortaya çıkmıştı. İçine iğne yerleştirilmiş çilekler, Victoria,  Batı Avustralya, Yeni Güney Galler, Tazmanya ve Batı Avustralya eyaletlerinde de bulunmuştu. Bunun üzerine ülke genelinde ve Yeni Zelanda’da çilekler marketlerden  toplatılmıştı.

Çileklere iğneleri yerleştirenleri bulmak için başlatılan soruşturmada  60’ı dedektif olmak üzere 100’den fazla polis görev alıyor.

Queensland Başbakanı Palaszczuk çileklere iğne yerleştirerek halkın  sağlığını ve çilek sektörünü tehlikeye atan kişi veya kişilerin 10 yıla kadar  hapse mahkum edileceğine dikkati çekmiş, sorumlularla ilgili bilgi verenlere 100  bin Avustralya doları (yaklaşık 464 bin lira) para ödülü verileceğini söylemişti.

Sydney’de elma ve muzlarda da iğne bulundu

Bu arada 20 iğneli çilek vakasının tespit edildiği Sydney’de, elma ve  muzda da iğneye rastlandı. Sydney Polisi, elma ve muzda bulunan iğnelerin çilek  olayından ayrı değerlendirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Avustralya genelinde şu ana kadar  100 kişi içinde iğne bulunan çileğe rastladığını rapor etti.

Avustralya genelinde binlerce işçiyi istihdam eden çilek sektörü, ülke  ekonomisine yılda 130 milyon dolar katkıda bulunuyor. Sektörü vuran kriz yüzünden  binlerce ton çileği imha etmek zorunda kalan çilek üreticileri, işçi  çıkarabilecekleri uyarısında bulundu.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 10:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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