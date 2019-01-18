0553 313 94 23

Avustralya'da hava sıcaklığı rekor seviyelere ulaştı

Hava sıcaklığı Güney Avustralya'nın Tarcoola kasabasında 49, Port Augusta'da ise 48,9 derece olarak ölçüldü

18 Ocak 2019 Cuma 17:17
Avustralya'da hava sıcaklığı rekor seviyelere ulaştı

ANKARA (AA) - Avustralya'nın en sıcak 10 gününden en az 5'inde rekor kırıldığı tahmin ediliyor.

BBC'nin haberine göre, ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası cumartesiden bu yana vahşi yaşam ölümlerine, orman yangınlarına ve hastane girişlerinde artışa neden oldu.

Meteorologlar, sıcak hava dalgasının, büyük ölçüde merkezi iç kesimlerde olmak üzere, 10'dan fazla bölgede sıcaklık rekorları kırdığını belirtti.

Bu yerlerden, hava sıcaklığının Güney Avustralya'nın Tarcoola kasabasında salı günü 49 derece olarak kaydedildiği, Port Augusta'da ise 48,9 dereceye ulaştığı aktarıldı.

Avustralya Meteoroloji Bürosundan yapılan açıklamada, ön okumaların ülkedeki günlük hava sıcaklığını 40 derecenin üzerinde gösterdiği bildirildi.

Yeni Güney Galler'deki Noona kasabasında hava sıcaklığının gece 35,9 olarak kaydedildiğinin bildirildiği açıklamada, bunun Avustralya'nın herhangi bir yerinde kaydedilen en yüksek minimum sıcaklık olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ülkenin bazı güney ve orta bölgelerinde hava sıcaklığının 42 derecenin üzerine çıkacağının tahmin edildiği ve bununla birlikte, Batı Avustralya’nın bazı kesimlerinin ortalamadan 14 dereceye kadar daha yüksek sıcaklıklar görmesinin beklendiği kaydedildi.

Güney Avustralya’da aşırı sıcaklar nedeniyle çarşamba günü 16 kişinin hastanelik olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bazı eyaletlerde yetkililer halka, içeride kalmaları ve fiziksel aktiviteyi en aza indirmeleri çağrısında bulunarak, yaşlılar, kronik hastalar ve çocuklar için artan endişelerle ilgili sağlık uyarıları yayımladı.






Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 17:17
  1. Avustralya
  2. hava sıcaklığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nadal ve Kerber tur atladı
    1. Nadal ve Kerber tur atladı
    2. Van'da tır ile minibüs çarpıştı: 14..
    3. Genelkurmay'daki FETÖ sanığından komik..
    4. Avrupa ülkesinden Rusya kararı:..
    5. Kazada ölen aynı aileden 5 kişinin..
    6. Kapalıçarşı'da altın
    7. Avustralya'da hava sıcaklığı rekor..
    8. BAE'de skandal görüntüler!
    9. Hudeyde'deki çatışmalar 1 milyon..
    10. FETÖ'nün ankesörüne İstanbul'da ilk ceza
    11. GÜNCELLEME 2 - FETÖ'nün TSK..
    12. Kılıçdaroğlu, yabancı misyon..
    13. 'Yerli otomobilin cari açığa katkısı 7..
    14. AB ülkeleri İran karşıtı konferansı..
    15. Döviz kurları
    16. Bakan Selçuk öğrencilere mektup kaleme..
    17. Koalisyon güçlerinin Deyrizor'daki..
    18. Galatasaray transferde bombayı patlattı
    19. Bahçelievler'de kediye işkence eden..
    20. Taliban askeri konvoya saldırdı: 70..
    Ruslardan alçak yalan! Türkiye'ye Münbiç iftirası
    Ruslardan alçak yalan! Türkiye'ye Münbiç iftirası
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Tonlarca altın için geri sayım başladı
    Tonlarca altın için geri sayım başladı
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi

    Günün Karikatürü

    18 Ocak 2019
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    ABD’nin derin devletinden Türk tanklarına Grozni tuzağı
    ABD’nin derin devletinden Türk tanklarına Grozni tuzağı