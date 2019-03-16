0553 313 94 23

Avustralya’da güvenlik tedbirleri arttırıldı

Yeni Zelanda’daki terör saldırısının ardından, Avustralya'da güvenlik önlemleri arttırıldı

16 Mart 2019 Cumartesi 04:24
Avustralya’da güvenlik tedbirleri arttırıldı

MELBOURNE (AA) - Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye Avustralyalı terörist Brenton Harrison Tarrant tarafından gerçekleştirilen terör saldırısının ardından Avustralya’da güvenlik tedbirleri arttırıldı.

Victoria Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Christchurch'teki kanlı terörist saldırılar nedeniyle hafta sonu güvenlik önlemleri eyalet genelinde fazlalaştırıldı.

Yeni Zelanda’daki katliamın, Victoria eyaleti için tehdit oluşturduğunu gösteren kanıt bulunmadığını vurgulayan Komiser Wendy Steendam, ''Bu tür olayların insanların kendi topluluklarında kaygı duymalarına, korkmalarına, endişe duymalarına yol açtığını biliyoruz. Victoria toplumunun güvenliğinin, Victoria Polisinin önceliği olduğunu tekrarlamak istiyorum.’’ ifadelerini kullandı.

Alınan tedbirlerin, hafta sonu Melbourne’de düzenlenecek Formula 1 Grand Prix yarışları ve Victoria İslam Konseyi'nin eyalet genelindeki camilerde düzenleyeceği ‘‘Cami Açık Günü’’ etkinliklerin olduğu yerlerde yoğunlaştırılması bekleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 04:24
  1. Avustralya
  2. terör saldırısı
  3. Yeni Zealanda

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avustralya’da güvenlik tedbirleri arttırıldı
    1. Avustralya’da güvenlik tedbirleri..
    2. Mısır'da Gazeteciler Sendikası..
    3. LPG’li araçtan sızan gaz mahallede..
    4. Yeni Zelanda’daki iki camiye yönelik..
    5. Cezayir polisinden "ordu ve halk..
    6. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Aşırı..
    7. Basın ekspres yolunda trafik kazası.....
    8. Fas Başbakanından, "Arapçaya hak..
    9. Konyaspor'dan Todor Nedelev bombası!
    10. Eyfel Kulesi'nin ışıkları Yeni Zelanda..
    11. Karaman’da 6 kişi örgüt kurmak..
    12. Venezuela’da "muhalefet" sokakta..
    13. Fenerbahçe'nin golcüsü Roberto..
    14. Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik..
    15. Özer Hurmacı'dan hakem tepkisi: Dün..
    16. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    17. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun..
    18. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    19. İzmir’deki göçük faciasında ulaşılan..
    20. Çevreye ateş açan alkollü şahıs..
    21. Emre Bol'dan maç sonu yorumu:..
    22. Rıdvan Dilmen'den yabancı kuralı..
    23. Park halindeki araca silahlı saldırı:..
    24. Yeni Zelanda’daki iki camiye yönelik..
    25. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum..
    26. Yeni Zelanda’daki terör saldırısı
    27. Osmaniye’de MHP seçim minibüsü kaza..
    28. Yeni Zelanda'daki şehitler için..
    29. Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem
    30. Tartıştığı adamın evine pompalı..
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Bakan Soylu'dan Akşener'e sert sözler: Nasıl ihanet ettiğini söylerim
    Bakan Soylu'dan Akşener'e sert sözler: Nasıl ihanet ettiğini söylerim