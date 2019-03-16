Avustralya’da güvenlik tedbirleri arttırıldı Yeni Zelanda’daki terör saldırısının ardından, Avustralya'da güvenlik önlemleri arttırıldı

MELBOURNE (AA) - Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye Avustralyalı terörist Brenton Harrison Tarrant tarafından gerçekleştirilen terör saldırısının ardından Avustralya’da güvenlik tedbirleri arttırıldı. Victoria Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Christchurch'teki kanlı terörist saldırılar nedeniyle hafta sonu güvenlik önlemleri eyalet genelinde fazlalaştırıldı. Yeni Zelanda’daki katliamın, Victoria eyaleti için tehdit oluşturduğunu gösteren kanıt bulunmadığını vurgulayan Komiser Wendy Steendam, ''Bu tür olayların insanların kendi topluluklarında kaygı duymalarına, korkmalarına, endişe duymalarına yol açtığını biliyoruz. Victoria toplumunun güvenliğinin, Victoria Polisinin önceliği olduğunu tekrarlamak istiyorum.’’ ifadelerini kullandı. Alınan tedbirlerin, hafta sonu Melbourne’de düzenlenecek Formula 1 Grand Prix yarışları ve Victoria İslam Konseyi'nin eyalet genelindeki camilerde düzenleyeceği ‘‘Cami Açık Günü’’ etkinliklerin olduğu yerlerde yoğunlaştırılması bekleniyor.



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