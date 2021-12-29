Avustralya’da günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi

Delta ve Omicron varyantlarının en fazla etkilediği eyaletlerden olan Yeni Güney Galler’de (NSW) 11 bin 201, Victoria’da 3 bin 767, Queensland’da 1589, Güney Avustralya’da 1471, Avustralya Başkent Bölgesi’nde 138, Tazmanya’da 55 kişide Kovid-19 tespit edildi. Böylece 18 bin 221'le günlük en yüksek vaka sayısı kayda geçti.

Toplam 99 bin 414 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 129’u yoğun bakımda olmak üzere 1146 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Öte yandan ilk Kovid-19 vakasının 25 Ocak 2020’de tespit edildiği Avustralya’da bugüne kadar virüse yakalananların sayısı 341 bin 506’ya ulaşırken, 2 bin 210 kişi hayatını kaybetti.

Yeni Zelanda’da 54 kişi daha Kovid-19’a yakalandı

Son 24 saatteki test sonuçlarına göre 54 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu bildiren Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, ülkedeki bin 272 aktif vakadan 7'si yoğun bakımda olmak üzere 48 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu açıkladı.

Virüsün ilk kaydedildiği günden bu yana 13 bin 986 kişinin Kovid-19'a yakalandığı Yeni Zelanda'da, 51 kişi hayatını kaybetti.