Avustralya'da gece kulübüne saldırı! Çok sayıda... Avustralya'nın Melbourne kentine bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.

Avustralya'nın Melbourne şehrinde bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Ayrıntılar geliyor…

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