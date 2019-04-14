Avustralya'da gece kulübüne saldırı! Çok sayıda...
Avustralya'nın Melbourne kentine bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.
14 Nisan 2019 Pazar 01:07
Avustralya'nın Melbourne şehrinde bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
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