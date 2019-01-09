Avustralya'da elçilik ve konsolosluklara şüpheli paket gönderildi

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın başkenti Canberra ile Melbourne'de aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelerin büyükelçilik ve başkonsolosluklarına "asbest" yazılı şüpheli paket gönderildi.

Avustralya Federal Polisi (AFP) ve Victoria polisinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu iki kentte bulunan büyükelçilik ve başkonsolosluklara şüpheli paketler gönderildiğinin ortaya çıkması üzerine polis harekete geçti.

Türkiye, ABD, Yunanistan, Fransa, İtalya, Hindistan, Yeni Zelanda, Pakistan, İspanya, Güney Kore ve İsviçre'nin diplomatik temsilciliklerine içinde "asbest" yazılı notla gönderilen şüpheli paketler polis ekipleri tarafından incelemeye alındı.



Victoria polisinden yapılan açıklamada "gönderilerin hedefli olduğu ve toplum için tehlike bulunmadığı", polis ve acil servis ekiplerinin konuyu araştırdıkları belirtildi.



- "Şu an endişe edilecek bir durum yok"



Türkiye'nin Canberra Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı ve Melbourne Başkonsolos Vekili Osman İlhan Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu paketin başkonsolosluğa içinde bir uyarı yazısı ile ulaştığını söyledi.



Başkonsolosluk çalışanları açısından herhangi bir tehlike bulunmadığını ifade eden Şener, "Zarfta, 'Örnek. Açmayınız. Çok tehlikeli bir maddedir. Maskeyle yaklaşınız ve eldiven kullanınız' şeklinde bir yazı da yazılmış. Ayrıca, zarfın içinde yer alan naylon poşetin içine hap gibi maddeler konulmuş. Zarfın içine doğrudan temas etmiş ya da dökülmüş bir şey yoktu. Ama ne olursa olsun asbest bir zararlı madde ve büyükelçiliklere, başkonsolosluklara gönderilmesi polisi alarma geçirmiş. Şu an endişe edilecek bir durum yok. Gönderilen paket polise teslim edildi." ifadelerini kullandı.

Söz konusu paketlerin nereden ve kimler tarafından gönderildiği henüz bilinmiyor.