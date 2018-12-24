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Avustralya'da "çatırtı sesleri" duyulan 33 katlı bina ve çevresi tahliye edildi

24 Aralık 2018 Pazartesi 21:38
Avustralya'da "çatırtı sesleri" duyulan 33 katlı bina ve çevresi tahliye edildi

ANKARA (AA) - Avustralya'nın Sidney kentinde 33 katlı bir binada duyulan "çatırtı sesleri" üzerine 3 binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi.

"Sydney Morning Herald"ın haberine göre, yeni yapılan çok katlı bir bina, çatırtı sesleri duyulmasının ardından 10. katında tespit edilen çatlak üzerine "çökme riskine karşı" boşaltıldı.

Polis, çatırtı sesini duyan bazı bina sakinlerinin apartmanı terk ettiğini ve yetkililerin güvenlik araştırması için 392 dairenin bulunduğu binaya girdiğini belirtti.

Binanın 10. katında bir çatlak tespit edilmesi üzerine itfaiye ve kurtarma ekiplerini de çağıran polis, apartmandaki diğer kişilerin de tahliye edildiğini ifade etti.

Polis, mühendislerin binanın yaklaşık 2 milimetre yerinden oynadığını tespit ettiğini aktardı.

Binanın su, elektrik ve gazı kapatılırken, polis binayı güvenlik çemberine aldı.

Apartman ve çevre binalardaki toplam 3 binden fazla kişi güvenlik nedeniyle bölgeden uzaklaştırıldı.

Bölgeden geçen toplu taşıma araçlarının güzergahlarının da değiştirildiği kaydedildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 21:38
  1. Avustralya
  2. çatırtı sesleri

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