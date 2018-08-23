0553 313 94 23

Avustralya'da büyük sorun

Başbakan Turnbull'a destek veren bakanların saf değiştirmesi, iktidar partisinde taşları yerinden oynattı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 10:31
Avustralya'da büyük sorun

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, eski İçişleri  Bakanı Peter Dutton’a karşı girdiği parti içi liderlik oylamasını kazanmasının  ardından, Turnbull’a destek veren bakanların saf değiştirmesiyle yeni bir oylama yapılacak. 

Avustralya’da iktidarda bulunan Liberal Parti-Ulusal Parti koalisyon  hükümetindeki, göçmen alımı, enerji politikaları ve Queensland eyaletindeki ara  seçimlerin kaybedilmesi yüzünden, eski İçişleri Bakanı Peter Dutton liderliğinde  patlak veren isyan hükümet krizine dönüştü.

Sonuca saygı duyacağını ve görevinden istifa ettiğini açıklayan  Dutton, iki günlük aradan sonra yaptığı görüşmeler sonrasında Maliye, Sağlık,  Vatandaşlık, Ticaret, Adalet ve İletişim bakanlarının desteğini açıklaması  üzerine yeniden parti içi oylama istedi.

Başbakan Turnbull’a karşı harekete geçen muhaliflerin parti içi  oylamayı kazanmaları durumunda, Peter Dutton Avustralya’nın yeni başbakanı olarak  görevi Turnbull’dan devralmış olacak.

Liberal Parti liderliğine dolayısı ile de başbakanlığa adaylığını  koyan Peter Dutton ve Başbakan Malcolm Turnbull arasında iki gün önce yapılan  parti içi çekişmeden 35'e karşı 48 oyla galip çıkan Turnbull başbakanlığını  korumuştu.

İlk oylamada olduğu gibi Turnbull’un kazanması durumunda ise koalisyon  hükümetindeki iç karışıklıkların devam edeceği ve gelecek yıl mayıs ayından önce  yapılması gereken seçimlerin Kasım 2018’e çekilebileceği iddia ediliyor.

Turnbull, Eylül 2015’te dönemim başbakanı Tony Abbott’a karşı parti  içinde yapılan liderlik yarışını 44'e karşı 54 oyla kazanarak başbakanlık  koltuğuna oturmuştu. Başbakanlığa seçilmesinin ardından erkene aldığı seçimlerden  galip çıkan Turnbull, halen Avustralya’nın 29. Başbakanı olarak görevini  sürdürüyor.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 10:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İhracatçı nefes alacak
    1. İhracatçı nefes alacak
    2. İstanbul en uygun ev fiyatları hangi..
    3. Trump Arapların paralarına el koyacak!..
    4. Kira ödeyen gayrimenkul fonu
    5. Öğretmeni olmak için hangi okullara..
    6. Aynı fiyattan daire satılıyor
    7. Karamsarlara değil rakamlara bakın
    8. Öğretmen alımları 20 bin sözleşmeli..
    9. Sağlıkta ek atama yapılacak mı?
    10. Güngör Uras’ın “Ayşe Teyze”sini..
    11. Galatasaray ve Fenerbahçe Badou..
    12. Sur yapı farkı
    13. Göztepe'de plan 3 puan
    14. Amerika'da savaş uçağının burnu düştü!
    15. Bayrama özel indirimler
    16. Teşrik tekbiri kazası olur mu
    17. Bundan tam 2 sene önce... TSK ve..
    18. Avustralya'da büyük sorun
    19. Eski hocasından Slimani itirafı!
    20. Fenerbahçe'den KAP'a Josef de Souza..
    Rusya'dan ABD'yi korkutan yeni silah!
    Rusya'dan ABD'yi korkutan yeni silah!
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"
    Veli yaz kenara, bir gün herkes Akit okuyacak!
    Veli yaz kenara, bir gün herkes Akit okuyacak!
    "O papazı değil Erdoğan'ı istiyorlar"
    "O papazı değil Erdoğan'ı istiyorlar"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak
    Türkiye'den 780 milyarlık dev atılım!
    Türkiye'den 780 milyarlık dev atılım!