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Avustralya'da bir evde üçü çocuk beş kişi ölü bulundu

Avustralya'da Mayıs ayından bu yana üçüncü dehşeti yaşıyor.

10 Eylül 2018 Pazartesi 11:01
Avustralya'da bir evde üçü çocuk beş kişi ölü bulundu

Avustralya'nın batısındaki Perth kentinde bir evde, 3  çocuk ile anne ve büyükannelerinin ölü bulunduğu bildirildi. 

Batı Avustralya polisinden yapılan açıklamaya göre, Bedford semtindeki  evde 2 yaşındaki ikizler Alice ve Beatrix, 3,5 yaşındaki ablaları Charlotte, 47  yaşındaki anneleri Mara Lee Quinn ve 74 yaşındaki büyükanneleri Beverley Quinn'in  cesetleri bulundu.

Kurbanların öldürüldüğünü onaylayan polis, cinayet suçlaması ile  sorgusu tamamlanan ve ismi açıklanmayan 24 yaşındaki bir erkek zanlının mahkemeye  çıkartılacağını açıkladı.

Söz konusu şahsın olayın ardından polise teslim olarak ifade verdiği  belirtilirken, polis zanlının kurbanlarla olan bağlantısı veya akrabalık derecesi  hakkında açıklamada bulunmadı.

Yerel medyada yer alan haberlerde, zanlının kurbanlarla aynı evde  kaldığı belirtildi.

Batı Avustralya Emniyet Müdür Yardımcısı Paul Steel Paul, dünkü  açıklamasında söz konusu kişinin polisteki sorgusunun sürdüğünü söylemişti.  Steel, kurbanların nasıl öldürüldükleri hakkında bilgi paylaşımında bulunmamış,  "Bu sadece aile ve onların arkadaşları için trajik değil, aynı zamanda olaya ilk  müdahaleyi yapmak zorunda kalan ilk yardım ekipleri için de trajik." ifadelerini  kullanmıştı.

Mayıstan bu yana üçüncü olay

Batı Avustralya’da tatil kasabalarından Margaret River'ın Osmington  semtindeki bir evde 4'ü çocuk 7 kişinin cesedi bulunmuştu. Mayıs 2018’de yaşanan  olayda, büyükbabanın, eşini, kızını ve 4 torununu öldürdükten sonra intihar  ettiği ortaya çıkmıştı.

Temmuzda ise Perth'in kuzeyindeki Ellenbrook'ta bir evde anne ve iki  çocuğu ölü bulunmuş, olayın faili olduğu belirlenen oğlu tutuklanmıştı. 

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 11:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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