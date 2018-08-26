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Avustralya'da bakan istifa etti!

Avustralya'da yeni kabinenin oluşması sonrasında Dışişleri Bakanı Julie Bishop, istifa ettiğini açıkladı.

26 Ağustos 2018 Pazar 18:23
Avustralya'da bakan istifa etti!

Avustralya’nın yeni Başbakan Scott Morrison’un Cuma günü yeni kabinesini oluşturmasının ardından Avustralya'da Dışişleri Julie Bishop sosyal medya hesabından istifasını duyurdu. 62 yaşındaki Bishop, parlamentodaki görevine Batı Avustralya'nın güçlü sesi olup milletvekili olarak devam edeceğini açıkladı.

2013 yılından bu yana dışişleri bakanı olarak görev yapan Bishop, 2019'da yapılacak olan bir sonraki genel seçime katılıp katılmama konusunda henüz karar vermediğini söyledi.

Öte yandan ülkenin yeni başbakanı Morrison, Bishop’un istifasının ardından yaptığı açıklamada Savunma Bakanı Marise Payne'in yeni Dışişleri Bakanı olarak Bishop’un yerine geçeceğini ifade etti.

ÜLKENİN 30. BAŞBAKANIYDI

Avustralya'daki Liberal Parti-Ulusal Parti koalisyon hükümetinde çıkan parti içi karışıklıkların ardından Başbakan Malcolm Turnbull görevinden ayrılmıştı. Parti içindeki liderlik yarışını Hazine Bakanı Scott Morrison, kazanarak ülkenin 30. Başbakanı seçilmişti.

Bishop, 2003-2006 yılları arasında Yaşlılar Bakanı, 2006-2007 yılları arasında Eğitim Bakanı görevlerini yürütmüş, 2007 yılı itibarıyla da Liberal Parti başkan yardımcısı görevine gelmişti. Bishop 2013 yılı itibarıyla Dışişleri Bakanlığı görevini yürütüyordu.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 18:23
  1. Avustralya
  2. Scott Morrison

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