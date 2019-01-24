Avustralya'da aşırı sıcaklar etkisini sürdürüyor Alice Springs'te 90'dan fazla vahşi at telef oldu

Avustralya'da etkisini sürdüren aşırı sıcaklar 90'dan fazla vahşi atın telef olmasına yol açtı. BBC'nin haberine göre, Adelaide kentinde hava sıcaklığı 46,2 dereceyi bularak 1939 tarihli rekorun üzerine çıktı. Alice Springs'te de son iki haftadır hava sıcaklığının 42 derecenin üzerinde seyrettiği, bunun ocak ayı ortalamasının 6 derece üzerinde olduğu belirtildi. Korucuların, Alice Springs'te kuruyan bir su birikintisinin yanında telef olan 90'dan fazla vahşi at bulduğu kaydedildi. Yeni Güney Galler'de de yarasa ve balıklar dahil çok sayıda hayvanın aşırı sıcaklar nedeniyle telef olduğu ifade edildi. Meteorologlar, sıcak hava dalgasının büyük ölçüde iç kesimleri etkilediğini, sıcaklığın Güney Avustralya'nın Tarcoola kasabasında salı günü 49 derece kaydedildiğini bildirmişti.

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