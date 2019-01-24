0553 313 94 23

Avustralya'da aşırı sıcaklar etkisini sürdürüyor

Alice Springs'te 90'dan fazla vahşi at telef oldu

24 Ocak 2019 Perşembe 10:31
Avustralya'da aşırı sıcaklar etkisini sürdürüyor

Avustralya'da etkisini sürdüren aşırı sıcaklar 90'dan fazla vahşi atın telef olmasına yol açtı.

BBC'nin haberine göre, Adelaide kentinde hava sıcaklığı 46,2 dereceyi bularak 1939 tarihli rekorun üzerine çıktı.

Alice Springs'te de son iki haftadır hava sıcaklığının 42 derecenin üzerinde seyrettiği, bunun ocak ayı ortalamasının 6 derece üzerinde olduğu belirtildi.

Korucuların, Alice Springs'te kuruyan bir su birikintisinin yanında telef olan 90'dan fazla vahşi at bulduğu kaydedildi.

Yeni Güney Galler'de de yarasa ve balıklar dahil çok sayıda hayvanın aşırı sıcaklar nedeniyle telef olduğu ifade edildi.

Meteorologlar, sıcak hava dalgasının büyük ölçüde iç kesimleri etkilediğini, sıcaklığın Güney Avustralya'nın Tarcoola kasabasında salı günü 49 derece kaydedildiğini bildirmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 10:31
  1. aşırı sıcak
  2. Avustralya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kar kalınlığını böyle ölçüldü!
    1. Kar kalınlığını böyle ölçüldü!
    2. Gazişehir Gaziantep istikrar arıyor
    3. Feti Pehlivan Saadet Partisi Tekirdağ..
    4. Pakdemirli: "Eylül-ekim-kasım dönemi..
    5. CHP’nin tek derdi ‘din’le
    6. CHP'de Sarıgül korkusu!
    7. Bakan Pakdemirli:"Hayvanlara yönelik..
    8. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    9. Süleyman Demirel Saadet Partisi..
    10. Büyükelçi Kılıç'tan Amerikalı küstah..
    11. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Son..
    12. Kazakistan'ın enerji tüketiminde fosil..
    13. Sanatseverlere müzede müzik ziyafeti
    14. Türk edebiyatının çınarı: Ahmet Hamdi..
    15. Çin'de Microsoft'un arama motoru..
    16. TCMB'den döviz depo ihalesi
    17. Kanada heyeti Akdenizli ihracatçılarla..
    18. İsrail güçleri 19 Filistinliyi..
    19. 'Rafadan Tayfa' Göbeklitepe'de
    20. İzmir'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi

    Günün Karikatürü

    24 Ocak 2019
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu
    CHP'li Gökhan Özoğuz bile Yılmaz Özdil'e isyan etti!
    CHP'li Gökhan Özoğuz bile Yılmaz Özdil'e isyan etti!