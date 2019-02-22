0553 313 94 23

Avustralya’da araçlı saldırgana ömür boyu hapis

Avustralya’nın Melbourne kentinde aracını yayaların üzerine sürerek 6 kişinin ölümüne, 27 kişinin de yaralanmasına neden olan James Gargasoulas ömür boyu hapse mahkum oldu.

22 Şubat 2019 Cuma 04:58
Avustralya’da araçlı saldırgana ömür boyu hapis

Avustralya’nın Melbourne kentinde aracını yayaların üzerine sürerek 6 kişinin ölümüne, 27 kişinin de yaralanmasına neden olan James Gargasoulas ömür boyu hapse mahkum oldu.

Melbourne kent merkezindeki Bourke Caddesi'nde 20 Ocak 2017’de, 6 kişinin ölümü ve 27 kişin de yaralanmasıyla sonuçlanan araçlı saldırıyı gerçekleştiren James Gargasoulas karar duruşmasına çıktı.

Aracıyla 6 kişiyi kasten öldürmekten suçlu bulunan 29 yaşındaki Gargasoulas, Yargıç Mark Weinberg tarafından ömür boyu hapse mahkum edildi.

Gargasoulas'ın saldırıyı gerçekleştirdiği sırada uyuşturucuya bağlı psikozda olduğu ve saldırıyı bilinçsizce gerçekleştirdiği iddialarını reddeden Yargıç Weinberg, "Ne yaptığınızı çok iyi biliyordunuz, durmaya veya yavaşlamaya teşebbüs etmediniz. Arkanızda bir yıkım izi bıraktınız." ifadelerini kullandı.

Ülkede büyük bir üzüntüye neden olan saldırının ardından Melbourne kent merkezindeki yaya yoğunluğu bulunan bölgeler muhtemel saldırılara karşı beton bariyerlerle kapatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 04:58
  1. Avustralya
  2. James Gargasoulas
  3. Melbourne
  4. ömür boyu hapis

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnhisar’da ’bitki zararlıları ile mücadele’ kursu
    1. İnhisar’da ’bitki zararlıları ile..
    2. Bandırmaspor kulüp başkanından..
    3. ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı..
    4. Serbest piyasada döviz fiyatları
    5. Cumhur İttifakı birlik ve beraberlik..
    6. Nikaragua Devlet Başkanı Ortega..
    7. Mevlüt Uysal, Zorunlu Nüfus..
    8. Spor Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi
    9. "Çöp topladığını" iddia ettiği Aysun..
    10. Minik Dilek’in tek isteği..
    11. Polis öğrencileri uyardı, suça geçit..
    12. Haftanın filmleri | Bu hafta hangi..
    13. Murat Aydın bebeklerin boyunlarına..
    14. AK Parti’nin Meclis Başkan adayı, TBMM..
    15. Kahramanmaraş’ta otomobil takla attı:..
    16. Doğada topladıkları atıkları kent..
    17. Beyoğlu Okullar Arası Satranç..
    18. AK Parti Eyüpsultan Başkan Adayı Deniz..
    19. Milli motosikletçi Toprak,..
    20. İstanbul serbest piyasada döviz açılış..
    21. Ege'de korkutan deprem
    22. Yasa dışı bahis operasyonunda 7..
    23. Suudi prenses, Sami Savatlı'nın 2..
    24. Haliç Köprüsü'nde art arda kazalar.....
    25. İki polisi yaralayan alkollü sürücü..
    26. UEFA Avrupa Ligi maç sonuçlarıyla son..
    27. GÜNDEM / 22 Şubat 2019
    28. Kız öğrenciler dehşet saçtı!
    29. Komandolar sınırda!
    30. Yurtta hava durumu
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi