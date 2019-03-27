Avustralya'da "ambalaj pazarı" için fırsat arayışı

MELBOURNE (AA) – Avustralya’nın Melbourne kentinde 26-29 Mart'ta düzenlenen AUSPACK 2019 Ambalaj Fuarı’nda Türkiye’den 17 firma yer aldı.



Melbourne Fuar ve Kongre Merkezi’nde ambalaj makineleri ve plastik ambalaj endüstrisinde söz sahibi firmaların katılımıyla dün başlayan AUSPACK 2019 Ambalaj Fuarı’na, 15’i Ticaret Bakanlığının desteğindeki Milli Katılım organizasyonu altında olmak üzere Türkiye’den toplam 17 firma katılıyor.



Dünyanın farklı ülkelerinden tüm yiyecek, içecek, ilaç gibi sektörlerde paketleme ve ambalaj alanında faaliyet gösteren 350’den fazla firmanın katıldığı fuarda Türk firmalarının Avustralya pazarına girmeyi hedeflediği belirtildi.





- "Ülkemizin kaliteli ürünleri için önemli bir fırsat"





Melbourne Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Tayfun Kılıç, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Avustralya’nın gıda ürünleri ihracatında dünyanın sayılı ülkelerinden birisi olmasından dolayı, çok önemli bir pazar olduğunu söyledi.



Avustralya’nın 3,5 milyar dolar ambalaj malzemesi, 600 milyon dolara yakın ambalaj ve paketleme makineleri ithal ettiğini hatırlatan Kılıç, ‘‘Türkiye hem ambalaj makinelerinde hem de ambalaj malzemelerinde çok önemli bir ihracatçı konumuna gelmiş durumda. Ticaret Bakanlığımızın da destekleriyle 17 firmamız fuara katıldı, ilk defa çok büyük bir katılım sağlamış oldular. AUSPACK uzun zamandan beri düzenlenen bir fuar ama Türkiye’den ilk defa bu kadar büyük bir katılım sağlanması bizi çok mutlu etti. 4,5-5 milyar dolarlık bir pazarda inşallah ülkemizin kaliteli ürünlerinin yer edinmesi için önemli bir fırsat elde ettik.’’ dedi.





- "Fuar vesilesiyle uzağı yakın ettik’"





AUSPACK 2019’a ilk kez Ticaret Bakanlığının desteği ile Milli Katılım organizasyonunu gerçekleştiren SENEXPO’un Satış Direktörü Abidin Karabulut, fuarda gördükleri ilgiden memnun olduklarını söyledi.



Gelecek yıllarda yapılacak fuara daha fazla sayıda firmayla katılmayı düşündüklerini açıklayan Karabulut, ‘‘Avrupa’ya yakın olduğumuz için Kuzey Afrika, Balkanlar ve Rusya'da yoğunluk var ambalaj sektörüne ihracat konusunda. Fakat Avustralya, Güney Afrika, Yeni Zelanda gibi bölgeler bize her zaman uzak kalmıştır. İnşallah bu fuar vesileyle de uzağı yakın ettik, bundan sonra dönüşleri de güzel olur. Daha çok firmayla, burada güzel işler yapmak istiyoruz.’’ ifadelerini kullandı.



