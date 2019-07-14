Avustralya’da 6.9 büyüklüğünde deprem
ABD Jeolojik Jeolojik Araştırma Merkezi, Avustralya’da 6.14 Temmuz 2019 Pazar 09:27
ABD Jeolojik Jeolojik Araştırma Merkezi, Avustralya’da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
ABD Jeolojik Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Batı Avustralya’da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssü Broome kasabası olan depremin yerin 33 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı bilinmiyor.
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