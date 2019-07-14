Avustralya’da 6.9 büyüklüğünde deprem ABD Jeolojik Jeolojik Araştırma Merkezi, Avustralya’da 6.

ABD Jeolojik Jeolojik Araştırma Merkezi, Avustralya’da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

ABD Jeolojik Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Batı Avustralya’da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssü Broome kasabası olan depremin yerin 33 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı bilinmiyor.

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