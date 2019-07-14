Avustralya'da 6,6 büyüklüğünde deprem

MELBOURNE (AA) - Batı Avustralya (WA) eyaletindeki sahil kasabası Broome açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü, Broome kasabasına 203 kilometre uzaklıkta olan 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Batı Avustralya kıyılarındaki yerleşim yerlerinde hissedildiği açıklanan ve 33 kilometre derinlikte meydana gelen depremin, can veya mal kaybına yol açmadığı bildirildi.

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