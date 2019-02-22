Avustralya’da 6 kişiyi öldüren araçlı saldırgana ömür boyu hapis

MELBOURNE (AA) - Avustralya’nın Melbourne kentinde aracını yayaların üzerine sürerek 6 kişinin ölümüne, 27 kişinin de yaralanmasına neden olan James Gargasoulas ömür boyu hapse mahkum oldu.



Melbourne kent merkezindeki Bourke Caddesi'nde 20 Ocak 2017’de, 6 kişinin ölümü ve 27 kişin de yaralanmasıyla sonuçlanan araçlı saldırıyı gerçekleştiren James Gargasoulas karar duruşmasına çıktı.



Aracıyla 6 kişiyi kasten öldürmekten suçlu bulunan 29 yaşındaki Gargasoulas, Yargıç Mark Weinberg tarafından ömür boyu hapse mahkum edildi.



Gargasoulas'ın saldırıyı gerçekleştirdiği sırada uyuşturucuya bağlı psikozda olduğu ve saldırıyı bilinçsizce gerçekleştirdiği iddialarını reddeden Yargıç Weinberg, "Ne yaptığınızı çok iyi biliyordunuz, durmaya veya yavaşlamaya teşebbüs etmediniz. Arkanızda bir yıkım izi bıraktınız." ifadelerini kullandı.



Ülkede büyük bir üzüntüye neden olan saldırının ardından Melbourne kent merkezindeki yaya yoğunluğu bulunan bölgeler muhtemel saldırılara karşı beton bariyerlerle kapatıldı.



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