0553 313 94 23

Avustralya'da 50 yıllık şişe mesajı bulundu

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:13
Avustralya'da 50 yıllık şişe mesajı bulundu

CANBERRA (AA) - Güney Avustralya'da 50 yıllık şişe mesajı bulunduğu bildirildi.

Paul Elliot adlı balıkçı, Avustralya Yayın Kurumuna (ABC) yaptığı açıklamada, Güney Avustralya eyaletindeki Eyre Yarımadası'nın batısında oğluyla balık tutarken içinde mesaj yazılı bir şişe bulduğunu belirtti.

Elliot, 17 Kasım 1969 tarihli mesajı yazan kişinin, kendisini Paul Gilmore adlı 13 yaşında İngiliz bir çocuk olarak tanıttığını kaydetti.

Gilmore'un mesajında "Avustralya'nın güneyinden batısına doğru bir gemide yolculuk yapıyorum. Lütfen cevap verin." ifadelerinin yer aldığını aktaran Elliot, bu kişiyi bulmak ve tanışmak istediğini dile getirdi.

Dünyada en eski şişe mesajı, Batı Avustralya'da bir kumsalda bulunmuştu.

Batı Avustralya eyaletinin başkenti Perth’in 180 kilometre kuzeyinde yer alan Wedge Adası kumsalında bulunan mesajın, 132 yıl önce bir Alman gemisi tarafından suya bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:13
  1. Avustralya
  2. şişe mesajı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Genç mühendislerin diploma sevinci
    1. Genç mühendislerin diploma sevinci
    2. Babaannesini öldüren sanığın yeniden..
    3. Didim'de 107 düzensiz göçmen yakalandı
    4. AKUT’tan keçi kurtarma operasyonu
    5. Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü’den..
    6. Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü
    7. Çocuk katili PKK'yı görmezden gelen..
    8. Aziziye’de denetimler sıklaştı
    9. Samsun’da konut satışları azaldı
    10. Yıkılma tehlikesi bulunan evde..
    11. Suriye’de askeri araca bombalı..
    12. Çankaya Belediyesi 40 bin sokak..
    13. Çin'den ABD'ye ticaret anlaşmasında..
    14. Canbolat: “Bursa’da turizm alanındaki..
    15. "Hisarcık’ta çöp konteynerleri..
    16. Kafkas petekli akasya balı satışa..
    17. Terör örgütü DEAŞ şüphelilerine hapis..
    18. Terör kurbanı Ayaz’ın en büyük hayali,..
    19. HDP’li Belediyenin skandal tabelasını..
    20. Kayserili bisikletçilerden Balkan..
    21. Başkan Gürkan’dan Yeni Malatyaspor..
    22. Didim'de 107 düzensiz göçmen yakalandı
    23. İzmir’de İMOK Tırmanma Kupası’nda..
    24. Erdek’te hırsızlık olayına karışan 3..
    25. Karmod, tehlikeli atık depolama..
    26. Kastamonu Belediyespor'da transfer
    27. Çeltikçi halkı bozuk yollarından dertli
    28. Husiler Suudi Arabistan'ın Cazan..
    29. Söğüt’te çay ocağı ve çay bahçeleri..
    30. Çankaya Belediyesi kadınların yanında
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Eski bakandan şoke eden sözler! 'Beni bitireceklerine dair mesajlar geliyordu'
    Eski bakandan şoke eden sözler! 'Beni bitireceklerine dair mesajlar geliyordu'
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’