Avustralya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Melbourne kentindeki camilerde, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanlar için anma programı düzenlendi.



Diyanet İşleri Başbakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Melbourne'daki Broadmeadows Camisi'nde düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.



Programda, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitler ile gaziler için de toplu dua edildi.



- "Şehitlerimize minnettarız"



Melbourne Başkonsolosluğu İdari ve Sosyal İşler Ateşe Vekili Recep Akakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hain darbe girişimini püskürtürken şehadete ulaşanları rahmet, gazileri de saygıyla andıklarını söyledi.



Akakuş, "Tanklara, uçaklara, tüfeklere sadece ellerinde bayrak ve dillerinde tekbir ile karşı durdular, bir kısmı o akşam ruhlarını teslim etmek suretiyle şehit oldu, bir kısım kardeşlerimiz de gazi. Biz şehitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz ve böyle bir günde bizi uçurumun kenarından döndürdükleri için kendilerine minnetlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.



Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yılında, Türkiye'nin Canberra Büyükelçiliği ile Sydney ve Melbourne Başkonsolosluklarında yarın da şehitleri anma etkinlikleri kapsamında çeşitli programlar düzenlenecek.



