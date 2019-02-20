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Avustralya uyruklu DEAŞ'lı teröristin yargılanması

Kilis'te terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Avustralya uyruklu Neil Chistopher Prakash'ın yargılanmasına devam edildi

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:14
Avustralya uyruklu DEAŞ'lı teröristin yargılanması

KİLİS (AA) - Kilis'te terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Avustralya uyruklu Neil Chistopher Prakash'ın yargılanmasına devam edildi.

Kilis 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Prakash, tutuklu bulunduğu Gaziantep H Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Prakash, yeminli tercüman aracılığıyla yaptığı savunmada, terör örgütüne katıldığını ancak daha sonra ayrıldığını öne sürdü.

Mahkeme heyetinin sorularına zaman zaman Türkçe cevap veren sanık Prakash, "Daha önceki beyanlarımı kabul ediyorum. Ben IŞİD'ten ayrıldım, IŞİD ile alakam yoktur. Pişmanım, tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık Prakash, mahkeme heyetinin Avustralya vatandaşlığından çıkartıldığını hatırlatması üzerine de "Tek bir vatandaşlığım vardı, bundan sonra ne yapacağımı bilmiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı dosyadaki eksiklerin giderilmesi için erteledi.

Duruşmayı, Avustralya'nın Ankara Büyükelçiliği görevlileri ile bazı yabancı gazeteciler de izledi.

Prakash'ın avukatı Reşat Davran, gazetecilere yaptığı açıklamada, davanın eksik evrakın tamamlanması için ertelendiğini anımsatarak, gelecek duruşmada karar çıkmasını beklediklerini söyledi.

Müvekkilinin "terör örgütü üyeliği" suçundan cezalandırılmasının talep edildiğini belirten Davran, "İddianameye göre 7,5 ila 15 yıl arasında ceza alması söz konusu. Bizim burada en çok üzerine bastıracağımız konu etkin pişmanlık. Kendisi açık bir şekilde 'terör örgütüne katıldım, oradan pişmanlıkla ayrıldım, kaçtım' diye anlattı. Belki etkin pişmanlıktan mahkeme heyeti faydalandırmak isterse alacağı cezada indirim olacaktır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Neil Chistopher Prakash, 24 Ekim 2016'da Kilis sınır hattından yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanmış, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden olduğu tespit edilmişti.

Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton da 29 Aralık 2018'de Neil Chistopher Prakash'ın vatandaşlıktan çıkarıldığını duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:14
  1. Avustralya uyruklu Neil Chistopher Prakash
  2. Kilis
  3. terör örgütü DEAŞ
  4. yargılama

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