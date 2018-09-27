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Avustralya uyruklu DEAŞ'lı terörist itiraf etti: İslam Dinini...

Kilis'te iki sene önce yakalanan ve terör örgütü DEAŞ'ın üyesi olduğu tespit edilen Avustralya uyruklu Neil Chistopher Prakash'ın, yargılanmasına devam edildi. Duruşmayı çok sayıda yabancı gazeteci takip etti.

27 Eylül 2018 Perşembe 21:03
Avustralya uyruklu DEAŞ'lı terörist itiraf etti: İslam Dinini...

Kilis'te terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Avustralya uyruklu Neil Chistopher Prakash'ın yargılanmasına devam edildi.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Prakash, Gaziantep H Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Prakash, yeminli tercüman aracılığıyla yaptığı savunmada, terör örgütüne katıldığını ancak örgütün gerçek yüzünü gördüğü için ayrıldığını öne sürdü.

İslami bilgiler öğrenmek için terör örgütüne katıldığını savunan Prakash, şunları anlattı:

"Suriye'de 3 yıl kaldım. Sadece dini kurs aldım. Hiç silah kullanmadım. Herhangi bir savaşta ya da çatışmada bulunmadım. Suriyeli insanların yardıma muhtaç olduğunu gördüm. Onlara birilerinin yardım etmesi gerekiyordu. O yüzden Suriye'ye gittim. İlk gidişimde DEAŞ'a katılmadım. Daha sonra DEAŞ'tan bir grup geldi, bizim dilimizde konuşabiliyorlardı. Daha iyi iletişim kurabileceğimi düşündüm ve IŞİD'e katıldım. Sırayla İdlib, Rakka ve Musul şehirlerinde bulundum. DEAŞ'ın yöneticileriyle hiç görüşmedim. Sadece asker konumundaki üyelerle görüşmem oldu. Suriye'de bulunduğum 3 yıl boyunca sadece halk işleriyle ilgilendim, yardım ettim, medya işleriyle uğraştım."

"İSLAM DİNİNİ KULLANMAKTADIR"

Prakash, terör örgütünden kendisini öldürmek istedikleri için kaçtığını vurgulayarak, "IŞİD bir terör örgütüdür ve İslam'ı kullanmaktadır. Ben Suriye'deyken bu terör örgütünün bir üyesiydim. Fakat şu an çok pişman olmuş bir kişiyim."

Mahkeme heyetinin, daha önceki ifadeleriyle çelişen bazı beyanlarını hatırlatması üzerine Prakash, önceki ifadelerinin bir kısmının doğru, bir kısmının yanlış olduğunu savundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak, duruşmayı dosyadaki eksikler nedeniyle erteledi.

Duruşmayı çok sayıda yabancı gazeteci de izledi.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 21:03
  1. Kilis
  2. Gaziantep
  3. DEAŞ

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