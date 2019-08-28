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Avustralya üniversitelerinde yabancı hükümet etkisini engellemek için "görev gücü"

Görev gücü, Çin'in Avustralya üniversitelerinde etkisini arttırdığı yönündeki kaygılar üzerine kuruldu

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:19
Avustralya üniversitelerinde yabancı hükümet etkisini engellemek için "görev gücü"

CANBERRA (AA) - Avustralya'da, yabancı hükümetlerin üniversiteleri etkileme girişimlerini engellemek amacıyla bir görev gücü oluşturuldu.

Avustralya Eğitim Bakanı Dan Tehan, Çin'in Avustralya üniversitelerinde etkisini arttırdığı yönünde kaygılar üzerine yabancı hükümetlerin üniversiteleri hedef alan bu tür girişimlerinin önüne geçmek için bir görev gücünün oluşturulduğunu söyledi.

Tehan, görev gücünün üyelerinin yarısının üniversite yarısının hükümet çalışanlarından oluşacağını ifade ederek, "Hükümetimiz, ulusal güvenlik, araştırma, iş birliği ve üniversitenin özerkliğinin kesişme noktasına açıklık getirmek için harekete geçti." ifadesini kullandı.

Görev gücüne, üniversite ağlarını yetkisiz erişim ve hasarlara karşı daha iyi koruyacak bir siber güvenlik çalışma grubunun da dahil edildiği belirtildi.

Avustralya'daki yüksek öğretim kurumlarının temsilcisi Universities Australia, mevcut tedbirleri artırmak için hükümetle iş birliği içinde çalışmak istediklerini bildirdi.

Avustralya üniversitelerinde Çinlilerin en büyük yabancı öğrenci topluluğu olduğu ifade ediliyor. Geçen haftalarda Avustralya'daki üniversite kampüslerinde Pekin yönetimi yanlısı göstericiler ile Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protestolara destek verenler arasında çatışmalar çıkmıştı.

Avustralya yönetimi, Avustralya üniversitelerindeki Konfüçyüs enstitülerinin buralardaki etkisinden de endişe duyulduğunu duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:19
  1. Avustralya
  2. üniversiteler
  3. yabancı hükümet

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