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Avustralya uçak düştü! Pilot hayatını kaybetti

Avustralya’nın Victoria eyaletindeki Gippsland bölgesinde boş araziye uçak düştü. Olayda pilotun hayatını kaybettiği öğrenildi.

07 Eylül 2018 Cuma 10:39
Avustralya uçak düştü! Pilot hayatını kaybetti

Avustralya’nın Victoria eyaletindeki Gippsland bölgesinde boş araziye düştüğü açıklanan küçük uçağın pilotu hayatını kaybetti.

Victoria Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre, sadece pilotun bulunduğu küçük uçak henüz bilinmeyen bir nedenle yerel saatle 14.35’te (TSİ 07.35) düştü. Eyaletin doğusundaki Gippsland bölgesinde boş araziye düştüğü belirtilen uçağın içindeki pilotun olay yerinde hayatını kaybettiği duyuruldu.

Öte yandan olayla ilgili açıklamada bulunan Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu (ATSB), düşen hafif uçağın tek motorlu Yakovlev Yak-9UM warbird tipi olduğunu bildirdi.

Uçağın düşme nedeninin, Avustralya Hava Reaksiyon Birimi tarafından başlatılan soruşturma sonucunda ortaya çıkması bekleniyor. 

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 10:39
  1. Gippsland
  2. Victoria Emniyeti
  3. Avustralya Hava Reaksiyon Birimi

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