Avustralya polisinden ABC genel merkezine baskın

ANKARA (AA) - Avustralya'da polis, ABC'nin Sidney'deki genel merkezine, Avustralya Özel Kuvvetlerinin Afganistan'da bazı savaş suçları işlemiş olabileceği iddialarına ilişkin 2017'de yayınlanan haberler nedeniyle baskın düzenledi.

Avustralya Yayın Kurumu ABC News'in haberine göre, kuruluşta çalışan gazeteci Dan Oakes ve Sam Clark tarafından 2017'de yapılan haberlerde, Avustralya Özel Kuvvetlerinin, Afganistan'da "görev sınırlarını aşarak kanuna aykırı şekilde ölümcül güç ve görevi kötüye kullandığı iddialarının ortaya atıldığı" ve bunların, "ABC'ye sızdırılan yüzlerce sayfalık gizli savunma dosyasına dayandığı" gerekçesiyle Avustralya Federal Polisi sabaha karşı kuruluşun genel merkezine baskın yaptı.

Polis baskınının, 2017'de yayınlanan "Afgan Belgeleri" ile ilgili olduğunun aktarıldığı haberde, polisin elinde Oakes, Clark ve ABC'nin haber müdürü Gaven Morris hakkında arama kararı olduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında ABC'den Nisan 2016'dan Haziran 2017'ye kadarki e-mail sistemleri ve tutulan verileri talep eden polis, bunların yanı sıra konuyla ilintili olabilecek grafik, dijital notlar, görseller, ham materyaller ve her türlü yazılı dosyanın kendilerine verilmesini istedi.

Konuyla ilgili binlerce dosyanın ortaya çıkması üzerine ise ABC yetkilileri ve polis, hangi dosyanın soruşturmayla bağlantılı olup olmadığı konusunda müzakere etmeye devam ediyor.

Öte yandan ABC Genel Müdürü David Anderson, ciddi bir durumla karşı karşıya olduklarını belirterek, Avustralya'nın devlet televizyonu ABC'ye bu şekilde baskın yapılmasının "son derece olağan dışı" olduğunu söyledi.

Anderson, "Bu durum, basın özgürlüğünün yanı sıra ulusal güvenlik ve savunma konularında uygun kamu gözetimi oluşturma hususunda meşru endişelere neden oluyor." ifadesini kullandı.

ABC'nin çalışanlarının yanında yer alacağını kaydeden Anderson, kendi kaynaklarını koruyacaklarını ve milli güvenlik ve istihbarat konularında kamu çıkarını gözeterek korkusuzca yayın yapmaya devam edeceklerini bildirdi.