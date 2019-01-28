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Avustralya, Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıdı

Dışişleri Bakanı Marise Payne, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıdıklarını açıkladı

28 Ocak 2019 Pazartesi 04:25
Avustralya, Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıdı

MELBOURNE (AA) - Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, ülkesinin, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu seçim yapılıncaya kadar geçici devlet başkanı olarak tanıdığını ve desteklediğini belirtti.

Bakan Payne, Venezuela’daki gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, Venezuela'da bir an önce demokrasiye geçiş çağrısında bulunarak "Avustralya, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu Venezuela Anayasası'na uygun olarak seçim yapılıncaya kadar geçici devlet başkanı olarak tanıyor ve destekliyor.’’ ifadesini kullandı.

İki günlük resmi temaslarda bulunmak üzere bugün ABD’ye gidecek olan Payne, hareketinden önce yaptığı açıklamada, "Şimdi tüm partileri, demokrasiye dönüş, hukukun üstünlüğüne saygı ve Venezuela halkının insan haklarının korunması dahil olmak üzere, durumun barışçıl çözümü için yapıcı bir şekilde çalışmaya teşvik ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

- Venezuela'da ne oldu?

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamıştı. Maduro, daha sonra yaptığı başka bir açıklamada, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin bittiğini fakat ticari ilişkinin süreceğini kaydetmişti.


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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 04:25
  1. Avustralya
  2. Dışişleri Bakanı Marise Payne
  3. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido
  4. Venezuella

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